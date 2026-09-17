Als ich noch mit meinen Eltern in den Urlaub fuhr, schliefen wir oft auf dem Boden, auf einer Luftmatratze im Zelt. Ich habe mir über diese Verortung nie grundsätzliche Gedanken gemacht. Unterkünfte weit oben im Gebäude hatten es bei uns einfach schwer. Es schien mir logische Gründe zu haben. Oben waren entweder ein Penthouse (zu teuer) oder das höchste Zimmer in einer Bettenburg (zu gewöhnlich).

Heute würde ich am liebsten immer so weit oben wie möglich schlafen. Ich horche neidisch auf, wenn ich andere Leute an der Poolbar hohe Zimmernummern sagen höre. Und was man aus ehemaligen Bettenburgen herausholen kann, sieht man im mallorquinischen Örtchen Sant Jordi nahe des Es-Trenc-Strandes: ein schmales hohes Haus, gleich am Wasser, noch vor zwei Jahren bin ich am Gerippe vorbei-gejoggt, damals wurde alles bis auf den Kern saniert. Und da auch schon der Gedanke: Was könnte man daraus für ein schönes Hotel machen? Die Lage wäre unschlagbar und der Blick von oben ein Traum.

Zehn Stockwerke, eine Bar obendrauf – und Meerblick gibt es in diesem Hotel von überall. Auf der einen Seite liegt die wilde Felseninsel Cabrera und auf der anderen der beliebte Es-Trenc-Strand. Foto: SZ-Magazin

Auf die naheliegende Idee bin nicht nur ich gekommen. Hier hat im Frühjahr 2025 ein Iberostar-Hotel neu eröffnet. Geblieben ist der kompakte Charme – schicker Pool, gelungenes Frühstück, herzliche Bar, super Fitnessraum, alles auf überschaubarem Raum, aber hell, großzügig und geschmackvoll. Wer auf Salz steht, kann dem hier wunderbar frönen. Ich empfehle den Fisch in Salzkruste im Hotelrestaurant, und im Spa gibt es Salzmassagen. Das dürfte dann auch ausreichend erden.

Iberostar Selection Es Trenc

Plaza Cristofol Colom s/n Colonia de Sant Jordi

Mallorca 07638

Tel. 0034/971 59 69 96

Doppelzimmer im Oktober ab 221 Euro pro Nacht

iberostar.com