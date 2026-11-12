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Der Wind spielt mit dem Vorhang, und nur für kurze Momente gibt der zarte Stoff den Blick auf die Stadt hinter dem offenen Fenster frei: das Tiefblau des Himmels, die Kirchtürme der Kathedrale Sé do Porto in der Ferne, die Dächer des Stadtteils Ribeira. Dafür dringt das Leben hörbar ins Hotelzimmer. Unten auf dem Largo de Sao Domingos hat eine Musikerin gerade Love of my Life gesungen, im Straßencafé daneben wird applaudiert, und da das Meer nicht weit ist, kreischen die Möwen vom Himmel. Doch wenn das Fenster geschlossen ist, bleibt der Klang von Porto draußen. Doppelverglaste Fenster waren dem Besitzer des »M Maison Particulière« (das M ist Teil des Hotelnamens) Marco Leite de Faria wichtig, als er gemeinsam mit seiner Mutter 2009 das Stadthaus an der Rua das Flores kaufte. Damals waren die meisten Häuser Ruinen. Heute beleben Touristen, Cafés und Geschäfte die Straße. Nur wenige Meter entfernt vom Hotel verkauft das »Castro Atelier« die besten Pastéis de Nata der Stadt. Fünf Jahre lang hat der Umbau des Gebäudes aus dem 16. Jahrhundert gedauert. Und auch wenn die Einrichtung historisch anmutet, bis auf die Außenwände und die geschnitzte Holzdecke ist alles neu. Gemeinsam frühstücken die Gäste an einem herrschaftlichen Tisch.