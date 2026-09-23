Jetzt spinnen’s, die Reiser: Das war so ein ewiger Satz. Die Lenggrieser Nachbarn sagten ihn, sobald es was Neues im Holzerhof gab, und wenn der heutige Betreiber Anton Reiser davon erzählt, klingt es wie eine Auszeichnung. 1920 bekam sein Großvater, Reiser senior, die kleine Landwirtschaft quasi zur Hochzeit dazu. Fünf Kühe, drei Schweine, verpachtetes Land. Mit Mitte 40 starb er, ein Schlaganfall beim Mähen – und der 16-jährige Sohn Sepp sowie dessen Geschwister und Mutter wurden erfinderisch. Im ausgebauten Dachgeschoss quartierten sie Sommerfrischler ein. Und wenn die Gäste Frühstück wollten, setzten die sich einfach in der Stube dazu. In den Siebzigerjahren baute die Familie ein zweites Haus nur für Urlauber. Jetzt spinnen’s, sagten die Leute. »Der Vater war ein bissl ein Visionär«, so formuliert es Anton Reiser. Vor 17 Jahren fragte jener Vater, der Sepp: Wie geht’s weiter, Stillstand oder neu erfinden? Nach Ostern schmolz der Schnee, da fingen sie an, das Haupthaus abzureißen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kamen die ersten Gäste ins neu gebaute Haus. Diesmal: Jetzt spinnen’s total, weil im Keller ein 350-Quadratmeter-Spa eröffnete.

Einsame Badestellen und Wanderwege findet man in allen Winkeln des Isartals. Und bei Regen kann man einen Schmuckkurs in Leni Reisers Atelier besuchen. Foto: SZ-Magazin

Inzwischen betreibt das Ehepaar Magdalena und Anton Reiser die Pension und Wellness-Alm. Es gibt anders als beim Sepp kein Frühstück, dafür viel Platz in den Ferienwohnungen, eine Gartensauna mit Panoramafenster und einen Whirlpool draußen. Was sich bei allen Neuerungen zum Glück nie ge­ändert hat, ist der Blick aufs Brauneck und den Isarwinkel.

Holzerhof, Hohenreuth 3

83661 Lenggries

Tel. 08042/29 75

Doppelzimmer ab 88 Euro pro Nacht, Ferienwohnung für 1–4 Personen ab 110 Euro pro Nacht, Besuch der Wellness-Alm ab 20 Euro pro Person

holzerhof.de