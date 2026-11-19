Zu den beliebtesten Umschreibungen, mit denen Hotels werben, gehört der »Familienbetrieb«. Dass die Familie tatsächlich jeden Tag mitarbeitet, ist eher selten. Anders ist das im » Hotel Helmer« in Schwangau. Anni, die gute Seele, koordiniert die Abläufe im Haus, ihr Bruder Seppi, bekannt für seinen geräucherten Rinderschinken, steht in der Küche und der Bruder Martin an der Rezeption. Dazu kommen fünf der zwölf Kinder der drei Geschwister, die sich um die Gäste kümmern. Bei so viel Familie um einen herum fühlt man sich schnell wie eine Cousine, die mal eben zu Besuch kommt.

Das liegt auch an der großen Portion Allgäu in dem alten Bauernhaus, mit Geranien an jedem Balkon, gemütlichen Zimmern mit viel Holz und Blick auf Tegelberg, Säuling und Tannheimer Berge. Selbst abends bleibt es familiär, denn im Restaurant kocht Martins Schwiegersohn, der um die Welt ge­zogen ist, um Michelin-Sterne zu sammeln, und der Liebe halber nun in Schwangau lebt. Auf seine Teller kommen Eier und Wagyu-Rind vom Schwager und Gemüse aus dem eigenen Garten, außerdem geht der Koch selbst in den Wald, um Pilze und Luftzwiebeln zu sammeln, die er dann in Kräuteröl einlegt. Die einstige Gründerin des Hotels, Großmutter Luise, ein Einzelkind, hatte also recht, als sie mal feststellte: »Wir haben uns gut vermehrt!« Was man bei so viel Miteinander fast vergessen könnte: Neuschwanstein und Hohenschwangau liegen nur einen Spaziergang entfernt.

Hotel Helmer

Mitteldorf 10

87645 Schwangau

Tel. 08362/98 00

DZ ab 150 Euro/Nacht inkl. Frühstück

hotel-helmer.de