Eichstätt und Altmühltal erinnern Menschen aus Süddeutschland oft an ihre Kindheit – irgendwie war jeder mal zum Steineklopfen im Plattenbruch, hat im Museum den Archaeopteryx bestaunt oder ist im Schullandheim auf der zahmen Altmühl gepaddelt. Kommt man als Erwachsener mal wieder nach Eichstätt, hat sich an der gemütlichen Ausstrahlung nichts geändert, an Eichstätt aber manches. Denn die Studenten- und Bischofsstadt hat in den vergangenen Jahren städtebaulich ins oberste Regal gegriffen: Die neu gestaltete »Altmühlaue« mit dem Herzogsteg im Zentrum könnte als Areal so auch in Kopenhagen stehen. Moderne Architektur, bei der die Einheimischen mit­sprechen konnten, viel freier Platz, ein Mehr­generationen-Spielgelände am Wasser und mit der »Haifischbar« im Sommer eine lässige Außengastro – inklu­sive Verleih von Schwanentretbooten.

Direkt in der Mitte dieser gelungenen Stadtverjüngung steht mit dem »Altmühltal« das passende Hotel. Am Fluss gelegen, mit klaren Linien und viel Licht wirkt seine urbane Designsprache hier ganz selbstverständlich. Jurastein und Eichenholz halten im Interieur die Verbindung zur Landschaft, aus den angenehm reduzierten Zimmern schaut man auf historische Dächer und barocke Kirchen. Gute Gestaltung macht erst mal noch keine gute Gastlichkeit, aber im Erdgeschoss hat hier der junge Koch Benjamin Schöneich innerhalb weniger Monate einen Michelin-Stern für das Restaurant »Staderer« erkocht, und das Bistro »Der dicke Franz« ist auch allabendlich voll.

Das Altmühltal

Franz-Xaver-Platz 1

85072 Eichstätt

Tel. 08421/6 02 90

DZ ab 135 Euro/Nacht inkl. Frühstück

Das Altmühltal