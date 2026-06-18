Spaghetti alla Puttanesca mit Kornelkirschen und Gänseblümchenknospen statt Tomaten, Oliven und Kapern. Hatte ich so noch nie gegessen, aber dieses Gericht machte meinen Hotelaufenthalt am Ende unvergesslich. Kein Wunder, dass in Italien der neapolitanische Koch des Hotelrestaurants als progressiv gilt. »Puttanesca di montagna« nennt er seine Version, dazu wird alkoholfreier Wein aus Roter Bete eingeschenkt, und das alles schmeckt dann tatsächlich nach der klassischen Puttanesca, wie man sie kennt. Auch eine Schlafmaske hatte ich noch nie im Restaurant bekommen, um ein Gericht blind zu probieren. Die Hände wäscht man sich in diesem Gourmetrestaurant in einer winzigen freistehenden Badewanne. Und dann wäre da noch die romantische Kulisse: Das Hotelrestaurant befindet sich im Garten des altehrwürdigen »Grand Hotels«, gleich neben dem Rosengarten, in einem historischen Gewächshaus. Wer dort von außen durch die verschnörkelten Fenster guckt, sieht Kronleuchter und Dutzende Kerzen.