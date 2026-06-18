Zum Hauptinhalt springen

Hotel Europa: der TippZwischenstopp im Jugendstil

Aus Heft 25/26

Lesezeit: 1 Min.

Wer mit dem Zug am Bahnhof von Bozen ankommt, fällt regelrecht durch die Eingangspforte des Hotels, so zentral steht das »Laurin«.
Wer mit dem Zug am Bahnhof von Bozen ankommt, fällt regelrecht durch die Eingangspforte des Hotels, so zentral steht das »Laurin«. Foto: Annette Fischer

1910 galt das »Grand Hotel Laurin« in Bozen als eines der modernsten Häuser Europas. Bis heute findet man dort Spuren dieser glorreichen Vergangenheit, der Zeit voraus ist man jedoch im Hotelrestaurant, wo die italienische Küche von morgen gekostet werden kann.

Von Anja Schauberger

Spaghetti alla Puttanesca mit Kornelkirschen und Gänseblümchenknospen statt Tomaten, Oliven und Kapern. Hatte ich so noch nie gegessen, aber dieses Gericht machte meinen Hotelaufenthalt am Ende unvergesslich. Kein Wunder, dass in Italien der neapolitanische Koch des Hotelrestaurants als progressiv gilt. »Puttanesca di montagna« nennt er seine Version, dazu wird alkoholfreier Wein aus Roter Bete eingeschenkt, und das alles schmeckt dann tatsächlich nach der klassischen Puttanesca, wie man sie kennt. Auch eine Schlafmaske hatte ich noch nie im Restaurant bekommen, um ein Gericht blind zu probieren. Die Hände wäscht man sich in diesem Gourmetrestaurant in einer winzigen freistehenden Badewanne. Und dann wäre da noch die romantische Kulisse: Das Hotelrestaurant befindet sich im Garten des altehrwürdigen »Grand Hotels«, gleich neben dem Rosengarten, in einem historischen Gewächshaus. Wer dort von außen durch die verschnörkelten Fenster guckt, sieht Kronleuchter und Dutzende Kerzen.

Grand heißt groß: Bis zu 47 Quadratmeter umfassen die mehr als hundert Zimmer im Bozner Grandhotel.
Grand heißt groß: Bis zu 47 Quadratmeter umfassen die mehr als hundert Zimmer im Bozner Grandhotel. Foto: Oliver Jaist

1910 galt das »Grand Hotel Laurin« zu seiner Eröffnung als eines der modernsten Häuser Europas, mit Jugendstilmöbeln, elektrischem Licht und luxuriösen Bädern in allen Zimmern, Schwimmbecken im Garten und lederbezogener Sitzbank im Aufzug, auch die gibt es heute noch. Wer mit dem Zug am Bahnhof von Bozen ankommt, fällt regelrecht durch die Eingangspforte des Hotels – so zentral steht das »Laurin«. Es ist aber auch der ideale Zwischenstopp auf dem Weg in den Süden Italiens.

Parkhotel Laurin
Laurinstraße 4
39100 Bozen, Italien
Tel. 0039/0471/31 10 0
Doppelzimmer ab 198 Euro/Nacht
laurin.it

Weitere »Hotel Europa«-Empfehlungen der Redaktion finden Sie unter sz-magazin.de/hoteleuropa. In manchen Fällen folgt eine Besprechung auf Einladung des jeweiligen Hotels. Die Bewertung der Redaktion ist davon grundsätzlich unabhängig.

Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur Startseite

Mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur Startseite