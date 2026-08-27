Wir nannten es das Wunder vom Chiemsee : Mit Brombeermund stapfte unser Kleinkind durch die Hecke, wackelige Schritte sandkastenwärts, und wir blieben einfach sitzen. Vor uns Teller voll bayerischer Beeren, Croissants, Rührei und Chia-Pudding. Weiter hinten Berge und Wasser, so seelenruhig wie wir. Dass mein Freund und ich entspannt frühstücken, hatte es zuletzt pränatal gegeben. Kann es wirklich sein, fragte ich ihn, dass sich dieser Urlaub wie Urlaub anfühlt? Unsere Tochter fuhr jetzt auf einem Rutschtraktor und hatte uns vergessen. Wir sprachen über die Vereinbarkeit von Kinder- und Elternbedürfnissen – und kamen zum Schluss, kein Ort könnte beide besser vereinen als der »Urlaubshof Kirchmaier«.

Das Konzept: luxuriöse Ferienwohnungen (mit Treppenschutzgitter) direkt am See, wo das Wasser scheinbar endlos weit knöchel- bis knietief bleibt. Neben dem Hofcafé ein Spielplatz und ein ebenerdiges Trampolin. Sauna für die Eltern, Pool für die Kinder. Nur über das Ferienhighlight lässt sich streiten. Sind es die Alpakas im Stall, die Kälbchen, Hühner, Hasen und Katzen, der Stockbrot-Abend oder die SUPs?

Wenn man die Gastgeberfamilie Kirchmaier draußen sitzen sieht, der Vater mit einer Landwirtschaftszeitschrift, dann versteht man, was der Satz »wohnen, wo andere Urlaub machen« bedeutet. Foto: Michael Holz

Am Ende gab es für uns drei einen eindeutigen Gewinner: Wir liebten es, den wuseligen Pool hinter uns zu lassen, zu dritt auf die kleine Kiesinsel zu waten, unter einem hohen Strauch ein Lager aufzuschlagen, zu lesen und zu planschen. Als das Kind dann im Bett war, stießen wir mit Seeblick darauf an, dass der Urlaub in den Urlaub zurückgekehrt war.

Urlaubshof Kirchmaier

Schützing 1

83339 Chieming, Deutschland

Tel. 08664/410

Doppelzimmer ab 120 Euro pro Nacht, Apartment ab 200 Euro pro Nacht

urlaubshof-kirchmaier.de