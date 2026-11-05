Geisingen in Baden-Württemberg ist klein, liegt aber dafür ziemlich zentral zwischen Schwarzwald, Bodensee und Donautal. Wer in der Gegend zu tun hat, für den ist die »1280 Krone« ein guter Ort. Das Hotel ist ein Architekturspektakel, in dem sich Fachwerk und jahrhundertealter Kalkstein mit moderner Architektur aus Glas und Stahl verbinden. Fast fünf Jahre wurde das ehemalige Gasthaus aufwendig renoviert, bevor es 2023 als Hotel wiedereröffnete.

Die Grundmauern lassen sich auf das Jahr 1280 datieren – daher der neue Name. Das Gebäude stand zuvor viele Jahre leer, es sollte abgerissen werden, doch dann kaufte es ein Investor aus Gei­singen – und engagierte auch den an­sässigen Koch: Robert Müller führt seit mehr als 25 Jahren das Restaurant »Zum Hecht« nebenan, in das die Hotelgäste zum Abendessen hinübergebeten werden. Das Lokal verspricht »italo-badische« Küche: Carpaccio vom Hirschrücken und Lammhüfte mit Polenta-Sticks. Die Weine sind fantastisch und die Preise fair.

Robert Müller kümmert sich in der »Krone« auch um das Frühstück. Gäste, die nicht im Hotel übernachtet haben, sind da ebenfalls willkommen. Es gibt kein Buffet, dafür kann man so viel nachbestellen, wie man möchte – all you can eat and drink für 38 Euro. Das lohnt sich vor allem bei der hausgemachten »Nocciolata«, die Streichcreme schmeckt nach viel Haselnuss, Salz und ein wenig Kakao. Sie passt zu allem, zum Croissant, aufs Brot oder ins Müsli. An der Rezeption kann man sie gläserweise kaufen, wenn man auscheckt.

1280 Krone

Hauptstr. 33

78187 Geisingen

Tel. 07704/407 95 00

DZ ab 156 Euro/Nacht

1280krone.com