Ganze 27 Quadratmeter groß sind diese Wohnkabinen, »Cabinski« genannt. Sie sind für das Übernachten in Wintersportgebieten konzipiert, eine Art Tiny House, viel größer als ein gewöhnliches Standard-Doppelzimmer im Hotel , aber ohne Rezeption, ohne Lobby, ohne Frühstücksraum, ohne Bar. Zwölf dieser Kabinen stehen in unmittelbarer Nähe des größten Skigebiets im Bregenzerwald, sechs von ihnen haben sogar eine eigene Sauna . Wir waren zu zweit, die Kabine bietet Schlafplätze für bis zu vier Personen – und so hatte jede von uns den Luxus, im eigenen Doppelbett zu schlafen. Wer abends in den Sternenhimmel über dem Hochbett schauen durfte, musste allerdings immer wieder neu verhandelt werden.

Minimalistisch von außen, gemütlich von innen: die »Cabinski«-Wohnkabinen im Bregenzerwald. Foto: Lysann Weber

Die Küchenzeile hat so ziemlich den kleinsten Geschirrspüler, den ich je sah, im Bad gibt es Regendusche und Fußbodenheizung. Ein Höhepunkt: die Sofabank, die Stauraum bietet und so vor das Panoramafenster gebaut wurde, dass man auf ihr sitzend die umliegenden Berge bestaunen kann. 40 Gipfel lassen sich im Großen Walsertal besteigen, dazu kommen einige Bergseen. Im Sommer geht man wandern oder baden, im Winter Ski fahren oder spazieren.

Den Regentag verbrachten wir dann mit einem Hörbuch, das wir über die integrierten Lautsprecher laufen ließen, sowie mit Kartenspielen und Kräutertee. Morgens gab es Pancakes mit Butter und Eiern aus dem Hofladen, abends Brotzeit mit Bergkäse und Cabanossi aus der Region. Die Kabinen gibt es übrigens auch in St. Gallenkirch im Montafon.

Panoramablick inklusive: Die Sofabank ist perfekt für Berggucker. Bild: Lysann Weber

Cabinski Walsertal

Buchholz 19

6731 Buchholz

Österreich

2 Personen ab 144 Euro/Nacht

cabinski.at

