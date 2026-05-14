Gleich 80 Dreitausender umgeben das Ahrntal in Südtirol , das Bauernhaus von Petra Röck krallt sich auf 1300 Meter Höhe an einen Hang über Mühlwald. 200 Jahre ist es alt. Holzböden, Deckenbalken, Wände sind restauriert, Bad, Küche und die Sauna vorm Stall neu. Schafe tollen ums Haus, Kühe balancieren auf der steilen Wiese, Rehe schauen vom Waldrand herab. Vom Hof unten kräht der Hahn. Drei Stunden Fußmarsch sind es hoch bis zum Skigebiet am Speikboden.

In den Zimmern und auf dem Balkon hat man den ganzen Tag Sonne. Foto: Mountain House Ebner

Als Kind war Petra Röck hier oben, um Kühe, Hühner und Truthähne zu hüten oder ihrem Vater beim Mähen zu helfen. Der war Skilehrer und führte das kleine Hotel »Heini« im Tal, oben am Berg suchte er zwischendurch die Stille. Jetzt führt die Tochter das Haus mit ihrem Freund und vermietet es wochenweise, ohne Tiere im Stall. Vier Schlafzimmer mit acht Betten, ideal für Familientreffen, aber auch Paare mieten sich ein.

Die Vermieter wohnen mit zwei Kindern im Tal in Sand in Taufers. Petra Röck arbeitet auch als Astrologin und Yogalehrerin. In Indien hat sie ihre Ausbildung gemacht, aber weg aus dem Ahrntal wollte sie nie. Auch wegen ihres Bauernhauses, in dem jedes Möbelstück mit Bedacht erhalten geblieben oder neu hinzugekommen ist. Es gibt kein Wifi, auch das mit Bedacht. Auch keine Heizung, nur zwei Kamine. Die Straße endet kurz hinter dem Haus. Keine Straßenlaterne weit und breit, nachts wird es richtig dunkel, nur die Sterne funkeln.

Mountain House Ebner

Aussermühlwald 132

39030 Mühlwald Italien

Tel. 0039/349/367 57 65

ab 1400 Euro für 4 Personen pro Woche, jede weitere Person 140 Euro (maximal 8 Personen)

mountainhouse-ebner.com