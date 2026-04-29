Große Lebensfrage: Wo möchte man wohnen? In einer Weltstadt, Großstadt, mittelgroßen Stadt, Kleinstadt oder im Dorf? Bei mir waren es bisher nur Kleinstadt (Kindheit und heute) oder Weltstadt (zählen wir München mal dazu, okay?). In meiner Biografie fehlen also mittelgroße Städte – wie Regensburg . Aber nach einem Wochenende im dortigen Hotel »Chin- Chin « frage ich mich, ob das nicht ein Fehler war.

Das »Chin-Chin« ist zugleich ein Boutiquehotel. Fotos: Pokorny, Westend62

Der Ausflug beginnt auf dem Weg von der Parkgarage (freie Plätze) über den einladenden Theatervorplatz (lauter junge Leute in der Frühlingssonne), vorbei am Schaufenster mit Immobilienanzeigen (schau an), dann durch Altstadtgassen (hübsch!) bis zur gut besuchten Bar des »Chin-Chin«, das zugleich ein Boutiquehotel ist – in mehr als 800 Jahre alten Gemäuern, wo die Treppen schön knarzen. Wenn man dann abends gut essen geht in der Nähe, süße kleine Läden in der Fußgängerzone entdeckt und am nächsten Tag nach dem Wochenmarkt am Dom eine der Brücken über die Donau überquert, hat man ganz schön viel Lebensqualität bekommen. Kein Großstadtstress, keine Kleinstadtverschnarchtheit.

Für alle Bamberger, Lübecker oder Heidelberger, die jetzt »Ach was, Junge« denken, hier noch mehr Infos zum »Chin-Chin«: Das Zimmer war geräumig, mit Blick auf eine beeindruckende Kirche, es stand ein toller Blumenstrauß im Zimmer (nach kurzer Diskussion nicht geklaut), und mit dem Hotelbetreiber Jürgen Wittmann kann man sehr gut über Regensburg und die Welt tratschen.

Chin-Chin Bar & Hotel

Gesandtenstr. 12

93047 Regensburg.

Tel. 0941/46 18 96 20

Doppelzimmer ab 134 Euro/Nacht ohne Frühstück.

chin-chin.de