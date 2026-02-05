Wenn nach der Schneeschmelze, meistens Anfang Mai, im Tal das erste Gras sprießt, sind in Pontresina kein Blumentopf und keine Geranie mehr sicher. In Scharen kommen dann die ausgehungerten Steinböcke aus dem Albris-Massiv, welches das Dorf wie eine massive Wand schützt. Hier, im Oberengadin, soll die größte Steinbock-Kolonie der Alpen zu Hause sein. Da die Tiere keine Fluchttiere sind und sich für Menschen herzlich wenig interessieren, bedienen sie sich im späten Frühjahr ungeniert an allem, was grünt, selbst der kleine Friedhof hinter der Kirche Santa Maria ist ihnen nicht heilig. Ihre Ankunft ist ein Spektakel, und die Steinböcke werden alljährlich zur touristischen Hauptattraktion in 1800 Meter Höhe.

Zum Glück können die Hoteliers Anne-Rose und Thomas Walther über ihren abgegrasten Hotelgarten lachen. Der verbindet das familiäre Grandhotel »Walther« mit dem kleinen »Steinbock«-Hotel. Die Häuser gehören zusammen, sie werden von den Walthers in dritter Generation geführt, und die Gäste vom »Steinbock« – dem ältesten Gasthaus in Pontresina – können alle Annehmlichkeiten des Grandhotels nutzen, wie Spa, Garten und Bar. Diese Bar hat der Schweizer Künstler Rolf Sachs mit seiner Milchkübel-Installation »mit Licht übergossen«.

(Foto: SZ-Magazin)

Man kann aber auch einfach im heimeligen »Steinbock« bleiben. Im Jahr 1651 als Säumerstation für Mensch und Tier mit schwerer Last eröffnet, ist es heute eine Drei-Sterne-Deluxe-Herberge mit hervorragender Bündner Küche.

Hotel Steinbock

Via Maistra 219

7504 Pontresina

Schweiz

Tel. 0041/81/839 36 26, DZ ab 250 Euro/Nacht inkl. Frühstück. hotelsteinbock.ch