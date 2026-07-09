Etwas ungastlich, in dunklen Räumen eingesperrt zu werden und erst mithilfe von Schlüsseln, Codes und dem Lösen verschiedener Rätsel herauszudürfen. Andererseits setzt man sich diesen Escape Rooms ja freiwillig aus, zu zweit oder maximal zu siebt. Außerdem liegen die Escape Rooms nicht direkt im Hotel , sondern in einem Holzturm, der zu einem Hochweg zwischen den 40 Meter hohen Bäumen gehört. »Waldent­deckerwelt« nennt sich der disneylandhafte, riesige Abenteuerspielplatz in einem oberösterreichischen Waldstück zwischen Passau und Linz mit dem Namen Sauwald. Man kann auch Nachtführungen zur Geisterstunde buchen, Bogenschießen lernen, Trampolin springen, es gibt Sägewettbewerbe, einen Hochseilkletterpark und jede Menge Baumkunde am Wegesrand.

Die 21 Baumhäuser bieten mit modernen Bädern und Suiten hohen Komfort. Fotos: Manfred Rauscher

Die angeschlossenen 21 Baumhäuser sind keine echten. Sie stehen auf acht bis zehn Meter hohen Holzpfählen, Wipfelnester heißen sie, aber auch das ist irreführend, denn Bäder und Suiten haben hier modernen Komfort. Nachts knarzt das Holz. Ich habe selten so gut geschlafen wie in dieser Waldluft – und einiges gelernt, denn manche Fragen auf den Tafeln am Wegesrand konnte ich vorher auch nicht beantworten: Wie viele unterschiedliche Insekten­arten leben auf einem Baum? (1300.) Oder: Für wie viele Menschen liefert ein Baum täglich Sauerstoff? (Für fünf bis zehn.)

Ab zehn Uhr nachts soll man zwischen den Bäumen leise sein. Besonders für Stadtmenschen ist das hier herrlich erholsam.

Baumhotel in der Waldentdeckerwelt

Knechtelsdorf 1

4794 Kopfing im Innkreis, Österreich

Tel. 0043/ 776 32 28 90

Gruppen-Baumhaus ab 49 Euro pro Person/Nacht, Apartments für 3 bis 6 Personen ab 101 Euro pro Person/Nacht bei zwei Nächten Mindestaufenthalt inkl. Frühstück, Doppelzimmer ab 132 Euro/Nacht

waldentdeckerwelt.at