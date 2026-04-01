Was für ein Geschnatter! Federbett aufschlagen, Gardine zurückschieben, da liegt der Kellersee im rotgoldenen Morgenlicht. Enten tauchen nach ihrem Frühstück, vor dem Schilf formieren sich die Gänse, der Fischreiher stakst durchs seichte Ufer. So freundlich wird man auf »Gut Immenhof« geweckt.

Der Gutshof, im 14. Jahrhundert errichtet, liegt in der hügeligen Seenlandschaft der Holsteinischen Schweiz. Lange diente er als Bauernhof und Zuchtbetrieb, in den Fünfzigerjahren wurde er durch die Heimatfilme um die Schwestern Dick und Dalli, Großmutter Jantzen und ihre Ponyzucht bekannt. Jahrzehntelang konnten Fans den Hof nicht besuchen, er war in Privatbesitz, heute dürfen sie über Nacht bleiben.

Die stilvoll eingerichteten Zimmer im Gut Immenhof bieten Ruhe und Entspannung. Foto: Gut Immenhof

Die alten Ställe wurden in großzügige Hotelzimmer und familientaugliche Ferienwohnungen umgewandelt. Im Restaurant »Melkhus« gibt es Hausmannskost, im »Rodesand« regionale Fischgerichte auf hohem Niveau. Besonders lecker: die Scholle »Finkenwerder Art«. Im neuen Stall warten Shetlandponys darauf, von kleinen Gästen über die Wiesen geführt zu werden, erfahrene Reiterinnen und Reiter können auf den größeren Pferden am Ufer des Sees entlangtraben. Danach entspannt man sich in der Bio-Sauna oder bucht eine Massage. Hunde sind – außer im Spa – überall willkommen. Einige Zimmer haben einen Kamin, Brennholz liegt im Schuppen neben dem urigen Filmmuseum. Wer Dick und Dalli noch nicht kennt, kann hier die Bildungslücke schließen.

Gut Immenhof

Rothensande 1

23714 Malente

Tel. 04523/882 80

Doppelzimmer ab 179 Euro/Nacht,

Ferienwohnung ab 150 Euro/Nacht.

gut-immenhof.de