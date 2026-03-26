Eine so naheliegende wie beglückende Erkenntnis über Städte-Kurzreisen ist, dass man sie immer wieder machen kann, ohne je in derselben Stadt gewesen zu sein. Das Hamburg -Gefühl ist ein komplett anderes, wenn man die Stadt vom schrabbeligen St. Pauli aus erkundet als von den poshen Vierteln um die Außen­alster. Diesmal Heimhude: weiße Stadtvillen, breite Straßen, riesige Bäume. Fernsehfilm-Hamburg.

Wie es wäre, selbst so eine Edelimmobilie zu bewohnen und sich über großformatige Bilder für die Sofalandschaft Gedanken zu machen, kann man im »Stilwerk Hotel Heimhude« erspüren. Die gesamte Einrichtung – jedes Zimmer ist anders gestaltet – kann man über Stilwerk auch bestellen, und man sieht sie in diesem bewohnbaren Showroom gleich in Szene gesetzt: Ah ja, Petrol macht sich tatsächlich gut zu Currygelb, lernt man. Samt- oder Cordkissen sind ideal zu metallenem Dekor. Und, wow, große Räume brauchen große Lampen.

Ist man mit dem Staunen fertig, lässt sich von Heimhude aus die Stadt erkunden. Am besten per Fahrrad: Den Schlüssel für die natürlich ebenfalls stylishen Leihräder bekommt man an der Rezeption. Zweimal kräftig treten, schon ist man in St. Pauli, wo das Fischbrötchen schmeckt und die Luft nach großer Welt riecht, aber doch alles ein bisschen kleiner aussieht. In Blankenese hat Stilwerk seit Kurzem ein weiteres Hotel, in einer Jugendstilvilla direkt am Elbstrand. Das ist dann die Hamburg-Erfahrung für die nächste Reise.

Stilwerk Hotel Heimhude

Heimhuder Str. 16

20148 Hamburg

Deutschland

Tel. 040/413 33 00

Doppelzimmer mit Frühstück ab 230 Euro/Nacht

stilwerkhotels.com