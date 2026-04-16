Am Abend wird es so still in Fröskog, dass man die eigenen Schritte nicht überhören kann. Das »Nordic Refuge«, eine ehemalige Schule, mit großem Garten und hohen Fenstern, liegt etwas abseits des Ortes – schließlich sollte hier gelernt werden. Die meisten Gäste kommen von draußen: mit Fahrrädern, in Wanderschuhen, manche barfuß vom See . Der Name verrät, als was man sich hier versteht: ein Schutzraum nach der Anstrengung. Man setzt sich in den Gemeinschaftsraum, trinkt Kaffee, liest oder tauscht sich mit den belgischen Gastgebern aus.

Trotz der Größe gibt es nur vier Zimmer, zwischen 32 und 55 Quadratmetern groß. Das Innere ist geprägt von Mid-Century- und Vintage-Klassikern, Betten aus Schweden, vor allem aber: Licht. Zu Midsommer energisch strahlend, Ende August weich, fast meditativ. Alles hier ist bequem, verlässlich, nichts verlangt zu viel Aufmerksamkeit. Genau wie vor der Tür. Flüsse zerschneiden die Landschaft, Wege führen durch dichtes, feuchtes Grün. Man kann endlos laufen oder zwischen zwei Seen die Nacht im Wald verbringen. Das ist dank des Jedermannsrechts erlaubt.

Fröskog ist ein idyllisches Kirchdorf in der schwedischen Provinz Västra Götalands. Foto: Imago / Maskot

Zurück im »Nordic Refuge« gibt es Brot aus dem Nachbarort, Honig aus dem Wald, Kaffee aus Göteborg. Was Gäste hier suchen? Die meisten sagen: Ruhe. Und meinen etwas anderes. Nach ein, zwei Tagen verändert sich der Rhythmus. Man schläft länger, tut weniger, nimmt aber mehr wahr. Schritte zum Beispiel.

Nordic Refuge

Hensbyvägen 15

662-95 Fröskog

Schweden

geöffnet Mitte Juni bis Anfang September

Doppelzimmer ab 125 Euro/Nacht inkl. Frühstück

Tel. 0032/473 71 62 95.

nordicrefuge.se