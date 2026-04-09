Wände aus Sichtbeton, nur unterbrochen von Stahlträgern und Glas: So rau ist der Empfang im Brüsseler Hotel »Jam«. Das schroffe Gebäude ist aber ein gelungenes Beispiel für Umnutzung. Wie viele Betonklötze in Brüssel stammt es aus den Siebzigern, Brutalismus nennt man diesen Architekturstil. Früher beherbergte es eine Hochschule für Architektur. Seit 2016 ist es ein Hotel, kürzlich wurde noch mal renoviert. Der Kunstschulen-Flair blieb jedoch er­halten. In den Fluren liegen Teppiche in Mondrian-Farben, es gibt aus Röhren zusammengebastelte Deckenleuchter sowie Schallschutzelemente, die an Winkelmesser erinnern. Aus den Klassenräumen sind 80 Zimmer geworden, vom kleinen Doppel- bis zum Mehrbettzimmer für sechs Personen. Patchworkdecken und -kissen aus recycelten Stoffen liegen auf den Betten. Die Kleiderbügel hängen an Metallrohren. In vielen Zimmern ersetzt ein hölzernes Fensterbrett den Schreibtisch. Gleichermaßen pragmatisch und schön, denn viele Fenster haben Klassen­zimmergröße. So lässt sich am mehrere Meter langen Fenstersims das Ge­schehen auf der Straße beobachten.