Bautzen ist bekannt für seinen Senf. Gleich gegenüber vom Hotel bietet das Restaurant »Bautzener Senfstube« lokale Spezialitäten an. 
Unsere Autorin kam auf Dienstreise nach Bautzen, doch die kleine Stadt an der Spree verzauberte sie mit ihrer barocken Pracht und sorbischen Kultur. Das »ApartOne Altstadt-Hotel« liegt mitten im Zentrum.

Von Agnes Striegan

Im vorigen Jahr war ich dienstlich in Bautzen und habe die Stadt dabei in mein Herz geschlossen. Allein diese mittelalterlichen Türme, die mir – nachts angestrahlt – entgegenleuchteten! Bautzen liegt auf einer Anhöhe über der Spree, das Umland ist grün, die barocken Fassaden werden liebevoll gepflegt. Zweisprachige Schilder weisen darauf hin, dass Bautzen – oder Budyšin – als Hauptstadt der Sorben gilt, einer slawischen Minderheit, die seit mehr als tausend Jahren in der Region lebt. Mehr über sie erfahren kann man im Haus der Sorben oder im Sorbischen Museum. Ebenfalls empfehlenswert, wenn auch bedrückend, ist ein Besuch in der Gedenkstätte Bautzen, einem ehemaligen NS- und Stasi-Gefängnis.

All diese Orte sind vom »ApartOne Altstadt-Hotel« aus gut zu erreichen: Es liegt in der Nähe des Doms, zwei Minuten vom Hauptmarkt entfernt. Steffen Mathes betreibt es mit einem Studienfreund und dessen Bruder. Die Zimmer sind geräumig, gemütlich und edel eingerichtet, im Erdgeschoss ist ein kleines Fitnessstudio, in der Lobby werden Mode- und Dekoartikel verkauft. Frühstück bekommt man je nach Wochentag im »Gersdorffschen Palais« oder im »Goldenen Adler« um die Ecke.

Elegante Zimmer mit hohen Decken und historischem Charme: Das »ApartOne Altstadt-Hotel« in Bautzen verbindet Moderne mit Geschichte. Foto: Pressebild

Vermutlich wäre ich nie nach Bautzen gekommen, hätte ich nicht darüber geschrieben, aber nun bin ich ziemlich sicher: Ich war nicht zum letzten Mal dort. Und wenn ich wieder hinfahre, übernachte ich wieder im »ApartOne Altstadt-Hotel«. Da verbindet sich mein Handy auch schon automatisch mit dem WLAN.

ApartOne Altstadt-Hotel 
Schloßstraße 1
02625 Bautzen
Deutschland 
Tel. 03591/599 26 36 , Einzelzimmer ab 70 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab 84 Euro/Nacht ohne Frühstück 
apart1.de

