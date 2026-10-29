Das Apartmenthaus klebt wie ein Adlerhorst am Berg, hoch über Sand in Taufers im Ahrntal, Südtirol . Von den raumhohen Fenstern der Ferienwohnungen sieht man die Burg Taufers und den Kranz der mehr als 80 Dreitausender, die das Ahrntal einrahmen. Die Wohnungen sind modern gestaltet, mit viel Holz und teilweise mit frei stehender Badewanne im Schlafzimmer. Morgens zeigt ein Lämpchen: Die Frühstücksbox steht an der Rezeption bereit. Gäste entspannen sich in zwei Saunen oder machen Yoga auf der Dachterrasse, von dort lassen sich auch gut Rehe be­obachten.

Hier können sich Winter- und Sommersportler auspowern. Foto: SZ-Magazin

Unten im Dorf steht im »Despar«-Supermarkt der Käse-Sommelier Martin Pircher an der Theke. Wer ihn anspricht, bekommt Geschichten zum Ahrntaler Graukäse, den es nur hier gibt. Den Graukäse isst man mit Zwiebeln und Essig, sein Geschmack ist kräftig. Er wird aus komplett abgerahmter Milch produziert, wie sie von der Butterherstellung übrig bleibt, und enthält kaum Fett. Die Menschen im Tal setzen auf regionale Produkte und Biodiversität, unterstützt durch eine Art eigene Währung, den »Spend in Taufers«.

Im Sommer kommen die Touristen zum Mountainbiken, zum Rafting oder für Wanderungen zu den Wasserfällen, über die man auch mit einer »Fly-Line« an Stahlseilen gleiten kann. Im Winter zieht es die Skifahrer und Langläufer in die Gegend. Wer möchte, probiert einen Biathlon-Schnupperkurs oder rodelt über die längste Rodelbahn Südtirols, die sich über zehn Kilometer hinweg in das Tal schlängelt.

AhriaPura Apartments

Michelreiserweg 5

39032 Sand in Taufers, Südtirol

Tel. 0039/0474/64 64 00

Apartments für 2 – 6 Personen ab 106 Euro pro Nacht

ahria-apartments.it