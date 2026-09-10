Das Stadthotel im angesagten Heusteigviertel in Stuttgart hat nur fünf Zimmer, die Mischung an Gästen ist mitunter allerdings bunt: So kam es mal vor, so erzählt es die Gastgeberin, dass zwei Schwedinnen mit einem Paar aus der Schweiz neben Australiern, Spaniern und einer Israelin an ihrem Tisch frühstückten. Zu uns setzte sich an einem Morgen eine französische Familie mit drei kleinen Kindern – die Mutter fragte, ob wir ihr das Brot reichen könnten, der Vater grüßte etwas verschlafen. Er trug noch seinen Pyjama.

Claudia Otterbeck heißt die Gastgeberin, sie schäumt für den Cappuccino an einer quietschgelben Siebträger­maschine die Milch selbst auf und fragt in die Runde, wer ein Ei möchte. Auf dem Frühstückstisch stehen frische Croissants, Sauerteigbrot, Hummus, Radieschen, Joghurt und Beeren. Das Granola und die Marmeladen werden von ihrer Mutter selbst gemacht. Daneben liegt eine aufgeschlagene Zeitung, ein paar Kerzen brennen. Das Frühstück im »Edith« fühlt sich nicht an wie in einem Hotel, sondern eher, als wäre man am Sonntagmorgen bei Freunden eingeladen.

Stuttgart ist nicht die Stadt, die einem sofort in den Sinn kommt, wenn man an internationale Begegnungen denkt, doch im »Edith« sind sie selbstverständlich. Nach dem Frühstück ver­abschieden sich die Gäste in verschiedene Richtungen – die einen gehen später ins Museum, die anderen zum Wandern, manche sind hier für eine Messe oder ein Konzert am Abend.

»Das Edith«

Heusteigstr. 34

70180 Stuttgart

Tel. 0711/92 53 81 75

Doppelzimmer ab 140 Euro pro Nacht

dasedith.me