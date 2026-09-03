In Paris ist ja fast immer Hochsaison. Feiertagsbesuche auf dem Eiffelturm muss man sich online und wochenlang im Voraus sichern. Bloß wenige Wochen nach den Damen-Modenschauen Anfang Oktober oder besser noch in den drei Wochen vor den Haute-Couture-Schauen Ende Januar sind die Hotelpreise etwas moderater, vor allem rund um das Grand Palais nahe den Champs-Élysées, wo die Schauen stattfinden; das »NH Hotel« liegt in einer Parallelstraße. Ein Eckhaus, vier Sterne, mit 87 Zimmern das kleinste von drei neuen »NH Hotels« in Paris, kein Design-Protz, für Sightseeing ideale Lage zwischen Eiffelturm und Louvre, beides gut zu Fuß zu erreichen. Gegenüber vom Hotel liegt der angesagte Club »Deflower« (in jedem Fall schwarze Kleidung, gern Burlesque!), zwanzig Meter weiter gibt es Crêpes auf die Hand, 200 Meter weiter bekommt man im »Le Berkeley«, in dem schon Brigitte Bardot und Dalí saßen, gebratene Froschschenkel und Schnecken aus dem Burgund – mehr Klischee als im 8. Arrondissement geht kaum.