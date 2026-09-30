Baden kann man gleich vor der Tür, am anderen Ufer des Traunsees ist man sogar meistens allein. Dafür muss man rüberrudern oder sich vom Hotelchef im Motorboot hinfahren lassen, keine Straße führt dahin. Der Traunsee ist 191 Meter tief, der tiefste See Österreichs, sein Wasser ist auch im Sommer kalt. Im Winter nimmt ein Bademeister den Hotelgästen die Angst vor dem Eisbaden. Traunkirchen war vor 4500 Jahren ein Umschlagplatz für Salz und zugleich ein Piratennest, vor 700 Jahren wurde im Ort ein Benediktinerinnenkloster gegründet, das sich jetzt eine Akademie für Quantenphysik, ein Handarbeitsmuseum und eine Wunderkammer mit Fundstücken rund um den See teilen. Zwei der Klosterzellen gehören zum Hotel , man kann sie mieten. Sie sind nicht ganz so komfortabel wie die üblichen Zimmer, aber günstiger, und Seeblick haben sie auch.

Knapp 1700 Meter hoch ist der Traunstein am anderen Ufer des Traunsees. Vom Hotelzimmer aus sieht man ihn nicht, aber vom Ufer. Foto: Christof Wagner

Im See lassen sich Barsche mit einfachem Maisköder angeln. Montags zeigt der Chefkoch in der Küche, wie man ganz leicht die Gräten aus einem Karpfen entfernt und Hecht filetiert, erklärt, dass die Fangart bestimmt, wie lange man Fisch vor dem Braten lagern muss, und was alles in die Bouillabaisse wandert. Die Köche im Hotelrestaurant beherrschen See-Sashimi mit selbst gebrautem Garum und Sojasauce aus Kürbiskernen, aber genauso gut sind die Fish ’n’ Chips im einfacheren Wirtshaus im Erdgeschoss. Skifahren oder wandern kann man prima in der Gegend. Vielen aber reicht schon der Blick auf den See.

Hotel Post am See

Ortsplatz 5

4801 Traunkirchen, Österreich

Tel. 0043/7617/23 07

Doppelzimmer ab 231, Klosterzelle ab 150 Euro pro Nacht

hotel-post-traunkirchen.at