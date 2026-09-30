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Hotel Europa: der TippEiskalt abtauchen

Aus Heft 40/26

Lesezeit: 1 Min.

Ob in der Suite oder im Klosterzimmer: Der Blick auf den Traunsee ist garantiert.
Ob in der Suite oder im Klosterzimmer: Der Blick auf den Traunsee ist garantiert.
Foto: Julia Nimke

Der Traunstein ist 1700 Meter hoch, der Traunsee 191 Meter tief – und am Ufer dazwischen liegt das »Hotel Post am See«, in dem man nicht nur wegen des Eisbademeisters wunderbar abtauchen und entspannen kann.

Von Lars Reichardt

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Baden kann man gleich vor der Tür, am anderen Ufer des Traunsees ist man sogar meistens allein. Dafür muss man rüberrudern oder sich vom Hotelchef im Motorboot hinfahren lassen, keine Straße führt dahin. Der Traunsee ist 191 Meter tief, der tiefste See Österreichs, sein Wasser ist auch im Sommer kalt. Im Winter nimmt ein Bademeister den Hotelgästen die Angst vor dem Eisbaden. Traunkirchen war vor 4500 Jahren ein Umschlagplatz für Salz und zugleich ein Piratennest, vor 700 Jahren wurde im Ort ein Benediktinerinnenkloster gegründet, das sich jetzt eine Akademie für Quantenphysik, ein Handarbeitsmuseum und eine Wunderkammer mit Fundstücken rund um den See teilen. Zwei der Klosterzellen gehören zum Hotel, man kann sie mieten. Sie sind nicht ganz so komfortabel wie die üblichen Zimmer, aber günstiger, und Seeblick haben sie auch.

Knapp 1700 Meter hoch ist der Traunstein am anderen Ufer des Traunsees. Vom Hotelzimmer aus sieht man ihn nicht, aber vom Ufer.
Knapp 1700 Meter hoch ist der Traunstein am anderen Ufer des Traunsees. Vom Hotelzimmer aus sieht man ihn nicht, aber vom Ufer.
Foto: Christof Wagner

Im See lassen sich Barsche mit einfachem Maisköder angeln. Montags zeigt der Chefkoch in der Küche, wie man ganz leicht die Gräten aus einem Karpfen entfernt und Hecht filetiert, erklärt, dass die Fangart bestimmt, wie lange man Fisch vor dem Braten lagern muss, und was alles in die Bouillabaisse wandert. Die Köche im Hotelrestaurant beherrschen See-Sashimi mit selbst gebrautem Garum und Sojasauce aus Kürbiskernen, aber genauso gut sind die Fish ’n’ Chips im einfacheren Wirtshaus im Erdgeschoss. Skifahren oder wandern kann man prima in der Gegend. Vielen aber reicht schon der Blick auf den See.

Hotel Post am See
Ortsplatz 5
4801 Traunkirchen, Österreich
Tel. 0043/7617/23 07 
Doppelzimmer ab 231, Klosterzelle ab 150 Euro pro Nacht
hotel-post-traunkirchen.at

Weitere »Hotel Europa«-Empfehlungen der Redaktion finden Sie unter sz-magazin.de/hoteleuropa. In manchen Fällen folgt eine Besprechung auf Einladung des jeweiligen Hotels. Die Bewertung der Redaktion ist davon grundsätzlich unabhängig.

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