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Das Wendland ist ein Hort des Widerstandes. In den Siebzigern und Achtzigern protestierten hier viele Menschen gegen ein Atommüll-Endlager, und ein Teil dieser Leute ist geblieben. Barbara Kenners etwa, die mit ihrem Mann Kenny ein Biohotel in Göhrde betreibt, einer Ortschaft aus wenigen Häusern am Waldrand. Übernachten kann man im alten Bauernhaus oder in einem der Baumhäuser. Die stehen auf Stelzen in sechs Metern Höhe. Innen: zwei Etagen, verbunden durch steile Holzstufen. Es gibt ein barrierefreies Baumhaus-Apartment, das mit einem Aufzug erreichbar ist und nur eine Etage hat. Eine Wandheizung aus Lehmputz strahlt heimelige Wärme aus wie ein Kachelofen. Das Dachfenster liegt direkt über dem Bett, der Blick geht in die Baumkrone, nachts in die Milchstraße.