Das Wendland ist ein Hort des Widerstandes. In den Siebzigern und Achtzigern protestierten hier viele Menschen gegen ein Atommüll-Endlager, und ein Teil dieser Leute ist geblieben. Barbara Kenners etwa, die mit ihrem Mann Kenny ein Biohotel in Göhrde betreibt, einer Ortschaft aus wenigen Häusern am Waldrand. Übernachten kann man im alten Bauernhaus oder in einem der Baumhäuser. Die stehen auf Stelzen in sechs Metern Höhe. Innen: zwei Etagen, verbunden durch steile Holzstufen. Es gibt ein barrierefreies Baumhaus-Apartment, das mit einem Aufzug erreichbar ist und nur eine Etage hat. Eine Wandheizung aus Lehmputz strahlt heimelige Wärme aus wie ein Kachelofen. Das Dachfenster liegt direkt über dem Bett, der Blick geht in die Baumkrone, nachts in die Milchstraße.
Morgens haben die Vögel Weckdienst: ein Chor aus Rotkehlchen, Amseln und Singdrosseln. Kaffee gibt es in der Teeküche, die außerdem eine Teeauswahl bereithält, bei der man kurz vergisst, dass man nicht in einem Bioladen steht. Silberne Kannen warten darauf, dampfend mit ins Zimmer genommen zu werden. Das üppige Frühstücksbuffet: saisonal, Obst aus der Region, Gemüse vom Bio-Großhandel, Vollkornbrot aus dem eigenen Ofen. Auch Papiertüten, um sich eine Brotzeit einzupacken, liegen bereit. Etwa für eine geführte Waldwanderung von Kenny Kenner. Denn ins Wendland ist nach den Protesten gegen das Endlager nicht nur Ruhe eingezogen, sondern auch ein Wolfsrudel.
Biohotel Kenners Landlust
Dübbekold Nr. 1
29473 Göhrde
Tel. 05855/97 93 00
DZ ab 236 Euro/Nacht
kenners-landlust.de
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