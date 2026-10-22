Wohin entführt man die Mutter, die in Nordrhein-Westfalen wohnt, für ein Wochenende zu ihrem Geburtstag? Kriterien: Nicht zu weit weg, nicht zu teuer, ein bisschen Grün, unbedingt Kultur, gutes Essen, nicht zu viel laufen. Ah ja: Meine Wahl fällt auf Maastricht (Kultur!), aber wegen der Anforderung »Grün« suche ich dann nicht nach Übernachtungen in der Stadt, sondern in der näheren Umgebung – und entdecke das Boutiquehotel »Landgoed Altenbroek«. Auf den Fotos sieht die weiße Holzfassade mit den Schnitzereien nach Südstaatenplantage aus, drum herum viel Natur, drinnen ein modern eingerichtetes Restaurant mit regionaler Küche, die Preise okay.

Das Landgut liegt außerhalb des Ortes ’s-Gravenvoeren im flämischen Teil Limburgs. Foto: Evelien de Jonge

Die Ursprünge des Hofes reichen angeblich bis ins 14. Jahrhundert zurück, doch wer ihn erbaut hat, wurde nie ganz geklärt. Ein Sohn einer früheren Besitzerfamilie soll bei einem Duell ums Leben gekommen sein, über die Jahre fanden hier viele rauschende Adelshochzeiten statt. Im Haupthaus fühlt man sich immer noch wie in einem rustikalen Märchenschloss. Irgendwann wurden Stallungen aus Backstein für die Schafe angebaut, in denen nun unsere sehr geräumige Junior-Suite liegt. Durchs Fenster schauen wir auf einen Rosengarten mit großem Teich dahinter. Am ersten Tag besuchen wir Maastricht, am zweiten wollen wir nirgendwo anders hin. Mit dem »nicht zu viel laufen« hat es am Ende trotzdem nicht geklappt. Die Umgebung ist einfach zu schön, um nicht ausgiebig spazieren zu gehen.

Landgoed Altenbroek

Altenbroek 4

3798 ’s-Gravenvoeren, Belgien

Tel. 0032/4/295 34 66

Doppelzimmer ab 109 Euro pro Nacht

altenbroek.com