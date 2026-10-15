Klingt etwas unheimlich, was die Webseite des Hotels »Casa Bonay« verkündet: »Unser Hotel ist von der Affinität zu Demütigen inspiriert …« Ich kann aber sagen, dass sich nur ein Übersetzungsprogramm vergaloppiert hat. Und der Satz endet viel freundlicher: »… einen Ort zu schaffen, der Menschen in einer Zeit der Leere bereichert und inspiriert.« Gut, das stimmt. Nicht nur, weil der kleine hoteleigene Souvenirshop »Apartamento x Bonay« süße Mitbringsel hat. Das ganze Gebäude ist inspirierend: die gelungene Mischung aus einem alten, schön restaurierten Haus, tollen Fliesenböden, vielen Pflanzen, schicken Designermöbeln. Mit dem dazugehörigen Café, der Cocktailbar, dem Bistro und der Dachterrasse hat das »Casa Bonay« lauter Orte, wo man entspannt den Tag wegchillen könnte, würde draußen nicht diese spannende, sonnige Stadt warten.

Das Hotel überzeugt mit den klassischen Fliesenböden und schicken Designermöbeln. Foto: Silvia Lopez

Mit den kostenlosen Mieträdern braucht man nicht lange zum Stadtstrand, der Weg führt durch einen großen Park. Der Weg zum Meer ist erfreulich einfach im Stadtviertel Eixample, das an Lego-Steine erinnert, weil der Städteplaner Ildefons Cerdà es aus quadratischen Häuserblöcken entworfen hat. Geld bekam er dafür nie, er starb 1876 schwer verschuldet. Pleite gehen kann man hier 150 Jahre später immer noch gut: Günstig ist Barcelona echt nicht. Aber man bekommt viel fürs Geld. Etwa in den »Courtyard Large Terrace«-Zimmern des Hotels, die im Innenhof eigene Draußenduschen haben. Sehr angenehm im Sommer.

Casa Bonay

Gran Via de les Corts Catalanes, 700, Eixample

08010 Barcelona

Tel. 0034/93/545 80 70

DZ ab 200 Euro/Nacht ohne Frühstück

casabonay.com/de