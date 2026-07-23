Das Ahrntal liegt im hintersten Winkel Italiens, auf dem Stiefel oben rechts, umarmt von der Staatsgrenze zu Österreich. Wer sich dorthin schlängelt, tut das nicht zufällig: Man muss erst hier hoch­kommen, um runterzukommen, sagen die Einheimischen. Das Tal ist klein, schön, bietet keine Großraumdisko, dafür aber rasante Entschleunigung.

Genau der richtige Ort für den Architekten Benedikt Wieser und seinen Mann, den Designer Adrian Vogel, um ihre Idee vom alpinen »Glamping« zu verwirklichen – eine Wortkombination aus dem englischen »glamorous« und »Camping«. Nahe dem Dorf Sand in Taufers haben sie ihren Campingplatz mit 50 Stellplätzen rund um einen eigens angelegten Naturteich mit freiem Blick auf die Berglandschaft errichtet, dazu acht Holzchalets auf Stelzen, einige mit Whirlpool auf der Terrasse.

Von den Chalets aus haben Gäste einen freien Blick auf die Berge. Foto: Såndgøld Alpine Glamping

Im Sommer können auf Flößen schwim­mende Zelte gemietet werden. In der Mitte steht das »Greenhouse«, ein Gemeinschaftsgebäude aus Holz, Stahl und Glas, mit Pflanzen von der Decke. Darin: Bar, Bistro, Kaminlounge. »Såndgøld« heißt das alles, eine Reminiszenz an den lokalen Dialekt, bei dem die Vokale besonders betont werden – und auch an die nordisch angehauchte Architektur. Wer noch mehr Luxus-Camping möchte, bucht sich einen Frühstückskörbchen-Service dazu oder eines der acht Privatbäder, die es neben den Sanitäranlagen gibt, beschallt mit Soul-Funk-Disco-DJ-Sets.

Såndgøld Alpine Glamping Winkelweg 1

39032 Sand in Taufers, Südtirol, Italien Tel. 0039/0474/ 78 80 08 Stellplatz ab 12 Euro pro Person/Nacht, schwimmendes Zelt ab 50 Euro pro Person/Nacht, Chalet ab 90 Euro pro Person/Nacht sandgold.it