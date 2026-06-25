Etwa eineinhalb Stunden dauert die Zugfahrt von London ins Seebad Margate. Kaum hat man den Bahnhof dort verlassen, blickt man über einen langen Sandstrand aufs Meer. Und auch vom Zimmer im zweiten Stock der »Reading Rooms« sieht man es. Das Haus wurde vor 250 Jahren für die Londoner Oberschicht errichtet. Reading Rooms, so nannte man die gesellschaftlichen Treffpunkte dieser Epoche, man las dort Zeitschriften und Bücher. Nach einem Reading Room in der Nachbarschaft benannte man das Wohnhaus, das in den Achtzigerjahren zu einem Gästehaus mit zehn Zimmern umgebaut wurde. Louise Oldfield und Liam Nabb machten daraus 2007 nach Studienjahren in Florenz ein Boutique Bed and Breakfast mit nur zwei Gästezimmern und stellten in einer kompletten Renovierung die georgianischen Proportionen wieder her, legten im Flur sogar das ursprüngliche Blau aus dem 18. Jahrhundert frei. Die Abnutzung über die Zeiten hinweg sollte dabei bewusst sichtbar bleiben. Die zwei Gästezimmer mit luxuriösen, riesigen Badezimmern sind die schönsten Räume im Haus. Die übrigen Zimmer bewohnt das Gastgeberpaar selbst. Das Frühstück mit selbst gebackenem Sauerteigbrot wird in einem Picknickkorb aufs Zimmer gebracht.