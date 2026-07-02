Es gibt ja Hotels, aus denen will man gar nicht weg. Ausflugs­ziele in der Umgebung haben es dann schwer, denn der Spa-Bereich eines solchen Hotels bietet so viel wie ein Wanderausflug: Ruheraum mit Vogelzwitschern, plätschernde Kneipp-Bäder, Fitnessraum mit Stufen-Simulator. Aber diese Hotels sind inzwischen unbezahlbar geworden, außerdem wird das alles nach einem Tag ziemlich öde.

Der Sänger Milow hat im Musikstudio des Hotels sein jüngstes Album aufgenommen. Foto: DAFT

Es gibt auch Hotels, die leiten einen dazu an, sich was auszudenken. Und ein solches ist das »Daft Hotel«. Von hier aus kann man direkt ins Moor­gebiet Hohes Venn wandern und dort stundenlang über Holzstege laufen. Ein echtes Erlebnis, denn das Moor lebt, es plätschert und blubbert, man kann Rehe sehen und Frösche hören, und die Birken blühen irgendwie auch grüner. Im Hotel kann man den Abend nach dem Wandertag am Feuer verbringen und dort Popcorn backen, im kleinen Pool planschen, als Mutprobe unter der Naturdusche ausharren, Billard spielen, Platten auflegen oder im Kinosaal Netflix auf einer Riesenleinwand gucken. Es gibt eine Katze, ein Trampolin und ein Musikstudio. Der Sänger Milow hat hier sein jüngstes Album aufgenommen. Das »Daft Hotel« hat kein Restaurant, aber eine Küche und einen großen Speisesaal. Auch alle anderen Aktivitätsräume sind Gemeinschaftsräume, und das bedeutet in Belgien, mitten in Europa: Alle Völker sind schon da! Räume der Stille für Stunden im Bademantel gibt es also nicht, aber dafür kann man sich mal wieder in Fremdsprachen versuchen.

Daft Hotel

Route de Waimes 19b

4960 Malmedy, Belgien

Tel. 0032/28 99 79 78

Doppelzimmer ab 140 Euro/Nacht mit Frühstück

dafthotel.be