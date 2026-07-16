Urlaubsbekanntschaften kann man nicht planen. Aber wenn sie einem über den Weg laufen, hat das oft etwas Magisches. Da ist man irgendwo und trifft auf jemanden, von dem man vorher nicht einmal wusste, dass es ihn gibt, mit dem man sich aber auf Anhieb versteht. In diesem Fall traten diese Urlaubsbekanntschaften in mein Leben, als ich auf einem alten Holzstuhl auf dem Balkon saß und las.

Der Balkon gehört zu einer Suite des Hotels »Noctis« in Soria, Nordspanien, in Form eines Häuschens auf Stelzen, hineingebaut in einen Pinienwald. Zwei Bäume wachsen durch den Balkon. Der erste Besucher näherte sich lautlos an: Eine Spanische Blauelster saß plötzlich wenige Zentimeter neben mir auf dem Balkongeländer, schwarzer Kopf, weißer Bauch, blaue Schwanzfedern. Nicht dass ich zu dem Zeitpunkt schon gewusst hätte, dass es eine Blauelster ist.

Morgens wird den Gästen des »Noctis« ein kontinentales Frühstück serviert. Foto: Noctis Hotel

Aber etwas Hintergrundrecherche zu Urlaubs­bekanntschaften kann nicht schaden, man will sich ja besser kennenlernen. Sie kam danach noch öfter vorbei – und freute sich besonders über die Krumen des Frühstücks, das im »Noctis« allen Gästen aufs Zimmer gebracht wird. Nach ihr lernte ich auch noch das Sommergoldhähnchen ein paar Äste über mir kennen, einen winzigen Vogel mit knallgelbem Streifen auf dem Kopf. Sie alle schätzten die ruhige Umgebung wohl genauso wie wir Gäste. Und der Zauber ihrer Bekanntschaft begleitet mich bis heute.

Noctis Hotel Paraje de San Marcos No. 13

42005 Soria, Spanien Tel. 0034/618/79 45 04 DZ inkl. Frühstück ab 210 Euro/Nacht noctishotel.es