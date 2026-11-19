»In der letzten Zeit erlebe ich regelmäßig, wie Kinder in Begleitung Erwachsener, Jugendliche und auch Erwachsene selber in der Öffentlichkeit, besonders im öffentlichen Fern- und Nahverkehr, Videos oder kurze Videoclips auf ihren Handys schauen, in deutlich wahrnehmbarer Lautstärke. Ist dies ein Phänomen einer sich wandelnden Gesellschaft, als Reaktion auf die Verbreitung sozialer Medien, welches ich, wenn auch nicht gutzuheißen, hinzunehmen habe? Ich empfinde solchen schnell wechselnden und kontextlosen Lärm , besonders aus einem Handy, als überaus stressig und dadurch belastend. Wie verhalte ich mich angemessen: weg­setzen, schließlich störe ich mich? Oder ist es gerecht­fertigt, etwas – und wenn, was – zu sagen?« Marianne T., Zürich

Sie haben das sehr gut beschrieben: Kontextloser und schnell wechselnder Lärm ist tatsächlich noch mal anstrengender fürs Gehirn als kontinuierliche Geräusche. Der wissenschaftliche Begriff für diese Art der akustischen Störung, die auch bei niedriger Lautstärke stark ins Gewicht fallen kann, lautet Irrelevant Sound Effect beziehungsweise Changing State Effect. Ist auch noch Sprache im Spiel, beeinträchtigt dies einen zufällig in der Nähe Sitzenden zusätzlich. Das Gehirn kann das dann nicht als Hintergrund­geräusch abtun und sich anderen Aufgaben zuwenden, sondern versucht verzweifelt zu verstehen. Das alles erklärt sehr gut, warum Sie so leiden.

Man kann aber natürlich genauso auch unter grauenhafter Musik leiden, die nicht kontextlos ist, sondern deren Kontext beharrlich Schlager ist zum Beispiel (wenn Sie mich jetzt persönlich fragen), oder ich leide auch sehr unter dem pe­netrant scheppernden Lärm einer Dreh­orgel, den ein Drehorgelspieler im Sommer jeden Nachmittag/frühen Abend durch meine arme Straße donnern lässt. Und da ändert sich gar nichts, wirklich gar nichts je am Klang, und auch das ist unerträglich stressig.

Es ist einfach eine Zumutung, unter Menschen zu sein. Oft, was Gerüche angeht. Oft, was Anblicke angeht. Sehr oft, was Geräusche angeht. Sie können auf jeden Fall immer darum bitten, dass die betreffende Person ihr Gerät leiser macht oder über Kopfhörer hört. Ihr Flehen wird vermutlich nicht immer erhört werden, vielleicht können Sie sich dann umsetzen, wenn auch das nicht geht, könnten Sie Noise-cancelling-Kopfhörer nutzen, die dem Lärm mit entgegengesetzten Schallwellen begegnen und ihn so ausschalten, jedenfalls einigermaßen. Oder, aber das geht nur, wenn Sie echt schlechte Laune und gleichzeitig starke Nerven haben, Sie machen selbst etwas Fürchterliches an, nur lauter.