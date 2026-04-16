»Meine Partnerin lebt vegetarisch und isst für ihr Leben gerne Käse , Parmesan ist aus unserer Küche schwer wegzudenken. Wir haben uns mit der Herstellung nie befasst. Ich vermute, wir wollten es beide nicht genauer wissen. Seit ich nun weiß, dass die meisten Käsesorten mit dem Einsatz von tierischem Lab hergestellt werden, frage ich mich, ob ich meiner Partnerin davon erzählen muss. Sie würde sehr wahrscheinlich in Zukunft auf Parmesan/Käse und damit auch auf Genuss verzichten. Gleichzeitig habe ich ein Unbehagen dabei, ihr das weiter zu verheimlichen. Sie könnte sich dann ja immer noch autonom dafür oder dagegen entscheiden.« Luca J., Berlin

Ich würde Ihnen raten, Ihr deutliches Unbehagen als Pfeil zu nehmen, der Ihnen hier den Weg weist: Sagen Sie Ihrer Partnerin unbedingt, was Sie nun wissen. Sie ist ja kein kleines Kind mehr, das Sie vor den Zumutungen dieser Welt schützen müssen, sondern eine erwachsene Frau, die aufgrund von Informationen, über die sie verfügt, Entscheidungen trifft. Außerdem gibt es vegetarische Alternativen zu Parmesan: Montello zum Beispiel, etwas milder im Geschmack, oder Verdiano. Beides italienische Hartkäsesorten, die sich einsetzen lassen wie Parmesan, aber nicht mit tierischem Lab hergestellt werden, das aus der Magenschleimhaut von Kälbern gewonnen wird, sondern mit mikrobiellem beziehungsweise wie beim Verdiano, der eigens als Alternative für Vegetarier entwickelt wurde, mit pflanzlichem Lab. Auch Gran D’Oro ist für Vegetarier geeignet, überhaupt bieten viele Hersteller parmesanähnliche Hartkäse an, die ohne tierisches Lab hergestellt wurden. Sie würden Ihre Partnerin also gar nicht unbedingt einer geliebten Produktkategorie berauben.

Und falls sie dann entscheidet, trotzdem auf Parmesan nicht verzichten zu wollen, wäre das wenigstens ihre eigene freie Entscheidung. Und Sie müssten sich nicht länger mit einem latent schlechten Gewissen quälen, wann immer Sie Ihre Partnerin zur Käsereibe greifen sehen.