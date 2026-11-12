»Ich habe seit langer Zeit einen sehr netten, hochaltrigen, fitten Nachbarn, den ich sehr schätze. Wir haben immer mal wieder nette Gespräche, und unser Verhältnis ist echt gut. Teilweise unterstützen wir uns auch gegenseitig mit organi­satorischen Dingen. In letzter Zeit fällt mir immer wieder auf, dass er anscheinend vergisst, sich seine Ohren zu putzen, obwohl er sonst sehr gepflegt ist. Er hat viele Haare in den Ohren, und zwischen ihnen sammelt sich aller mögliche Schmutz. Ich finde das echt schade, nicht nur ich dürfte das sehen. Aber ich traue mich nicht, ihn darauf anzusprechen. Es geht um etwas sehr Persönliches. Ich möchte ihn nicht verletzen. Was raten Sie?« Anonym, per Mail

Ich rate Ihnen, es nicht anzusprechen. Schmutz, der sich in Ohrhaaren verfängt, stellt normalerweise keinerlei gesundheitliche Gefahr für den Mann dar. Es ist sogar meist besser, sich die Ohren gar nicht zu putzen, also nie, als mit Ohrstäbchen dauernd darin herumzu­stochern. Ohrenschmalz wandert mit der Zeit von allein nach außen. Mit Wattestäbchen schiebt man ihn wohl oft tiefer hinein, und es kann sich ein sogenannter Pfropf bilden, der dann den Hörgang teilweise oder sogar ganz verschließt.

Sie beschreiben Ihren Nachbarn als sonst sehr gepflegt. Es ist also wahrscheinlich, dass es sich bei dem, was Sie in seinen Ohrhaaren sehen, nicht um Schmutz handelt, denn wie käme der ausgerechnet nur dorthin? Sondern: um Ohrenschmalz. Das würde auch erklären, warum es dort so gut haften bleibt. (Schmalz!) Hat nun jemand ausgeprägte Ohrhaare, kann sich das natürlich herauswandernde Schmalz darin leicht verfangen, statt wie bei Leuten mit weniger ausgeprägten Ohrhaaren irgendwo in der Wohnung unbemerkt zu Boden zu fallen oder am Handtuch hängenzubleiben oder auf dem Bettlaken zu landen. Mmh, herrlich appetitliches Thema, merke ich gerade.

Aber wer bis hier gekommen ist, kann auch noch weiter und wird erfahren, dass wir alle im Laufe eines Jahres 200 bis 400 Gramm an abgestorbenem Hautmaterial verlieren (das ist so viel wie ein bis eineinhalb Päckchen Butter). Hausstaubmilben zum Beispiel leben von diesem von uns verlorenen Material. Was werden sie sich freuen, wenn die angetrockneten Ohrschmalzklümpchen Ihres Nachbarn irgendwann den Weg durch seine dichten Ohrhaare geschafft haben und ihnen vor die Mundwerkzeuge fallen!

Natürlich könnte Ihr Nachbar sich seine Ohrhaare kürzen. Es gibt spezielle Ohrhaartrimmer, die offenbar völlig unproblematisch sind, wenn man sie nicht tief einführt. Aber wollen Sie wirklich der Mensch sein, der ihm diese Anregung gibt?