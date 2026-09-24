Ihre Frage ist bezaubernd. Schon allein, weil sie allen von uns, die noch etwas jünger sind, eine Ahnung davon schenkt, dass man sich also auch mit fast achtzig noch nicht zwangsläufig alt genug fühlt, als dass andere für einen aufstehen sollten. Was wiederum stark dafür spricht, dass nicht unbedingt immer alles schlechter wird – manches bleibt vielleicht auch ganz lange gleich mittelschlecht. Und es spricht auch für Sie: Selbst wenn Sie laut Pass schon seit soundso vielen Jahren Senior sind, harren Sie lieber im Stehen aus, als dafür verantwortlich sein zu wollen, dass Ihretwegen jemand anderes stehen muss. Das ist wahnsinnig reizend.

Ich will dennoch Ihren eigenen Gedanken aufnehmen: nämlich, dass dieser junge Mann sich womöglich besser gefühlt hätte, hätten Sie sein Angebot angenommen. Zumal er, nachdem Sie ablehnten, noch geschlagene dreißig Minuten lang sitzen musste, während Sie standen, was ihm bestimmt sehr bewusst war. Es ist davon auszugehen, dass er die Sache irgendwann vergessen hat, vermutlich hatte er eh sein Handy in der Hand. Aber anfänglich wird es sich für ihn komisch angefühlt haben zu sitzen, während Sie stehen, denn er hatte Sie ja, trotz Ihrer Fitness, als jemanden ausgemacht, der eher sitzen sollte als er. Es war also ein aufmerksamer, wohlerzogener Mensch, der bestimmt noch einige Kilometer lang vom Gefühl begleitet war, dass diese Situation nicht ideal gelöst wurde.

Deswegen finde ich, bei einem nächsten Mal sollten Sie so ein freundliches Angebot ruhig annehmen. Gerade bei längerer Weiterfahrt. Es hat nur Vorteile: für Sie beide, die sich nun aus unterschiedlichen Gründen freuen können, wie auch für Umsitzende, die diese schöne zwischenmenschliche Aktion vielleicht mitbekommen und dann endlich, endlich einmal wieder denken können, ach, sieh mal an, die Welt ist doch gar nicht so schlecht.