Ich weiß, wir sind alle leicht hysterisch, wenn es um das Thema Rassismus geht. Niemand möchte für einen Rassisten gehalten werden oder sich selbst für einen halten, deshalb ist es in Wahrheit wahnsinnig rührend, dass Sie sich so grämen. Zumal man ja erst mal nichts für seine Gedanken kann. Jedenfalls die unmittelbaren. Die, die einem durchs Gehirn schießen, bevor man sie kuratiert. Auch grämen Sie sich aus einer eigentlich freund­lichen Richtung. Heute wird oft nicht mehr unterschieden, ob jemand etwas aus böser Absicht sagt oder nicht. Ich finde jedoch, dass keine böse Absicht viel besser ist als eine böse und dass wir aufhören sollten, uns so blöd zu stellen. Es kann kein flächendeckendes Verbot für eine Frage wie ›Woher kommen Sie?‹ geben, denn ein gegenseitiges Interesse aneinander ist kein Verbrechen. Natürlich, das meine ich mit Blödstellen, kommt es immer auf Kontext, Situation und Tonfall an. Aber wann denn nicht?

Dass Menschen aufgrund äußerlicher Unterschiede Rückschlüsse ziehen, die auf ihren bisherigen Erfahrungen basieren, ist ja klar. Wir alle ordnen Menschen per­manent irgendwie ein, unweigerlich, unser Gehirn liest und deutet Spuren. Dass Sie Englisch mit dieser Frau sprachen, geschah aus dieser übertriebenen Freundlichkeit heraus, die mir in Deutschland besonders verbreitet zu sein scheint. Vielleicht, weil man so dringend zeigen will (auch sich selbst), wie nett man heute zu anderen Nationen ist. Man denke nur ans ›Sommermärchen‹, wo das ganze Land so verliebt in seine eigene Freundlichkeit war, die anderswo völlig selbstverständlich wäre.

Hier mein sehr einfacher Tipp: Sprechen Sie in Zukunft hierzulande jeden Menschen auf Deutsch an. Ausnahmslos jeden. Sollte die jeweilige Person kein Deutsch verstehen, wird sie es Ihnen dann schon mitzuteilen wissen.