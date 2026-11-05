»Mein bester Freund, den ich seit über 30 Jahren kenne, hatte zwei Lady-Gaga-Tickets für je 200 Euro gekauft. Als mein Partner sie übernehmen wollte, bestand mein Freund darauf, den Schwarzmarktpreis von 450 Euro pro Ticket zu verlangen – obwohl er als Oberarzt finanziell nicht darauf angewiesen ist. Die Tickets wurden gekauft, es gab keinen Streit, nur Ver­wunderung, weil mein Partner meinen besten Freund auch gut kennt. Seitdem hat sich etwas in meinem Blick auf diese Freundschaft verändert. Es geht mir nicht um die 250 Euro Gewinn pro Karte, sondern um die Frage, ob man mit engen Freunden so umgeht. Wir waren dann zu viert auf dem Konzert , mich hat er eingeladen, aber innerlich konnte ich den Moment nicht genießen.« Sören K., Berlin

Rückfrage: Hatte Ihr bester Freund also insgesamt vier Karten gekauft, und davon möglicherweise zwei aus dem einzigen Grund, um damit einen Gewinn zu machen? Also, war das sein erklärter ursprünglicher Plan? Dann nämlich könnte ich sein Handeln schon nachvollziehen. Denn sonst hätte er in seiner Rechnung ja zirka 500 Euro Verlust gemacht. Verstehen Sie? Vielleicht wollte er mit dem Verkauf von zwei der vier Karten den Kauf der anderen beiden refinanzieren. So ist es ihm dann ja auch gelungen.

Kurz noch mal die Rechnung: Er zahlte 800 Euro für vier Karten, verkaufte zwei für 900 Euro, erwirtschaftete also 100 Euro und ging selbst in Begleitung gewissermaßen gratis aufs Konzert. Wenn das von Anfang an sein Plan war, finde ich es schon ein bisschen anders, als wenn er die vier Tickets für sich und Freunde gekauft hätte, also zu viert hingehen wollte. Und wenn es so war, läge Ihr Unbehagen heute hauptsächlich an mangelhafter Kommunikation. Er hätte seine finanzielle Überlegung offenlegen müssen, damit Sie ihn verstehen. Dann: Ich finde, Sie dürfen bei der Beurteilung seines Charakters nicht unterschlagen, dass er Sie immerhin eingeladen hat. Auf eine 200-Euro-Karte. Das ist doch ziemlich großzügig, Oberarzt hin oder her.

Gut, aber: Man versteht schon Ihr schales Gefühl. Es ist nicht die feine Art, aber vielleicht leidet er grundsätzlich an einer unerklärlichen Existenzangst, die sich in Geiz manifestiert oder was wissen wir. Jedenfalls wirkt es nicht großzügig oder so, dass man dringend mit diesem Mann gerne sehr eng befreundet wäre. Nur haben leider echt viele Leute einen Knall mit Geld. Insbesondere Wohlhabende neigen zu Geiz (Quelle: persönliche Erfahrung). Über die guten, schönen Seiten Ihres besten Freundes schreiben Sie hier nichts. Vielleicht wiegen sie seine Profitliebe auf? Perfekt ist niemand.