I know what you mean. In meinem Berliner Stadtteil heißen so viele Läden irgendetwas Englisches, dass ich inzwischen schon alles automatisch für Englisch halte. So dauerte es eine Weile, bis mir aufging, dass dieses neu eröffnete BackWerk gar keine Physio-Praxis für Rückenleiden war, was auch erklärte, warum die Leute mit Brottüten aus der Tür kamen. Meine beiden persönlichen Hassworte haben Sie gar nicht genannt: Care-Arbeit und Work-Life-Balance. Ich schalte jeden Podcast aus, sobald sie ohne hörbare Anführungszeichen ausgesprochen werden. Man muss auch Regeln haben im Leben.

Dann wieder gibt es Menschen, die englische Worte wunderbar elegant einflechten können. Hermann Hesse zum Beispiel, der 1914 schrieb: »Nein, ich brauche gar nichts, in einer Stunde bin ich wieder all right. Auf Wiedersehen!« Oder Stefan Zweig, in dessen Novelle Der Amokläufer (1922) vom »talkigen Geschwätz« die Rede ist, worunter man sich sofort etwas vorstellen kann. Oder, moderner, Moritz von Uslar: »Die Kunst des quatsching / the art of plaudering« (aus seinem neuen Buch Meldungen aus dem Wald). Das hüpft doch gleich lustig.

Vielleicht geht es also weniger ums Englische als vielmehr darum, dass die Begriffe, die Sie verständlicherweise verachten, so etwas unangenehm Willfähriges haben. Wer sie benutzt, möchte dringend für kompetent gehalten werden. Es ist einfach grauenhafter Manager-Sprech. Wobei Sprech natürlich auch kein schönes Wort ist – man sieht, es kommt wirklich nicht auf die Sprache an. Wahrscheinlich geht es in Ihrer Frage letztlich um Schönheit. Um Sprachgefühl. Sinn für Ästhetik. Den haben halt nicht alle. Das kann man bedauern, aber leider nicht ändern. Immerhin kann es als wichtiges Auswahlkriterium dienen: Wer so redet oder schreibt, den lädt man einfach niemals zu sich nach Hause ein.