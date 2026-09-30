Ich weiß, Sie haben es nur nett gemeint. Es sollte ein Witz sein, und Ihnen erschien er auch gelungen. Aber irgendeinen Zweifel haben Sie jetzt doch. Fragen dieser Art kommen immer mal wieder, immer von Männern, wozu die Theorie der amerikanischen Feministin Eve Ensler passt, dass Männer (gemeint: weiße) nie gelernt haben, sich in andere Menschengruppen hineinzuversetzen. Die also nicht weiß sind und/oder keine Männer. Warum nicht? Weil sie es nicht nötig hatten. Wer an der Spitze der Machtordnung steht, ist weniger darauf angewiesen, die Perspektive untergeordneter Gruppen zu antizipieren, und musste daher nicht die Instrumentarien ausbilden, die es braucht, um sich in an­dere hineinzuversetzen. Für Angehörige weniger mächtiger Gruppen hingegen ist das notwendig, um möglichst gut und sicher durchzukommen. Die restliche Welt hat sozu­sagen lernen müssen, wie man sich so verhält, dass der weiße Mann nicht das Gesicht verliert. So würde ich auch die Reaktion Ihres Gegenübers deuten.

Aber versuchen Sie es einmal: Wie, meinen Sie, fühlt sich jemand, der immer wieder von anderen zum »anderen« gemacht wird? Wie würden Sie sich da fühlen? Zumal Ihre Bemerkung nicht die einzige sein dürfte, die der Mann zu hören bekommt. Übrigens bestimmt die Menge an Melanin in der Haut nicht, wie viel oder stark jemand schwitzt. Von der Hautfarbe lässt sich die Hitze­toleranz eines Menschen nicht ableiten. Und noch etwas: Dass Sie extra erwähnen, der Mann sei elegant gekleidet gewesen, macht die Sache irgendwie gar nicht besser. Auch nicht, dass Sie »Mut« hätten aufbringen müssen, um ihn anzusprechen. Und der Begriff »Farbiger« ist auch nicht mehr zeitgemäß. Es tut mir leid, dass ich Ihnen das hier alles so hinknalle. Versuchen Sie vielleicht einfach, nie wieder zu irgendjemandem etwas zu sagen, das darauf anspielt, dass dieser Mensch anders ist oder aussieht als Sie.