»Meine gute Freundin W. ist extrem genau, wenn es um Hygiene geht. Sie hat ein schwaches Immunsystem und bekommt schnell Infekte, also kann ich es zu einem guten Teil verstehen. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, ihre Verhaltensweisen kippen ins Irrationale, etwa wenn sie ihren Wanderrucksack nicht auf dem Waldboden abstellen will oder vor dem Saunabesuch 20 Minuten duscht. Mich irritiert solches Verhalten. Ich sehe es als Ressourcenverschwendung, außerdem schwingt da für mich ein ungewollter persönlicher Angriff mit: ›Du bist nicht sauber genug.‹ Etwa, als sie bei mir zu Hause die Klobrille mit Toilettenpapier abdeckte, bevor sie diese benutzte. (Die Wände sind dünn, deshalb hörte ich es.) Bin ich zu Recht irritiert? Darf ich sie darauf ansprechen?« Anonym, München

S

Sie sind irritiert. Das kann man festhalten. Hauptsächlich, glaube ich, über den Umstand, dass Ihre Freundin Ihre Klobrille mit Papier abdeckte. Zumindest wollen Sie dies von nebenan herausgehört haben, wozu zu sagen ist, dass es nicht unbedingt stimmen muss. Oft liegt man falsch, wenn man sich seiner Ver­mutung zu sicher ist. Allerdings wäre so ein Verhalten, so wie Sie die Lage schildern, für Ihre Freundin total stimmig. Es gibt daher überhaupt keinen Anlass, es persönlich zu nehmen. So oder so ist der Moment, an dem Sie es hätten ansprechen können, irgendwie vorbei. Das wäre eigentlich nur gleich gegangen. »Sag mal, aber du hast jetzt nicht Papier auf die Klobrille gelegt, bevor du dich draufgesetzt hast?« – »Was, nein, wie kommst du darauf?« – »Das klang so.« – »Hast du gelauscht?« – »Nein, nein …« Und so weiter. Und dann ärgert Sie das mit dem exzessiven Duschen. Ja, ist vielleicht nicht ideal. Aber irgendwie finde ich, wenn ich Ihnen das rückmelden darf, Ihren Verdruss über Ihre gesundheitlich schwächelnde Freundin übertrieben. Sie haben sich da innerlich ein bisschen zu sehr auf etwas eingeschossen.