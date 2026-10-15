Ihre Frage erinnert mich an diesen Spruch, der in den Achtzigern durch Poesiealben geisterte: »Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.« Tja, so wird es wohl sein, nur heute halt mit Bitcoins. Es wirkt jedenfalls so, als wäre die Menschheit letztlich zu blöd für ihren eigenen Fortbestand. Man sehe sich nur die immer noch größeren Autos an, die neu gekauft werden. Oder die Tatsache, dass offensichtlich lügende Politiker gewählt werden, nur weil die Wahrheit vielen nicht gefällt. Die gute Nachricht, wenn Sie sich um den Planeten Erde sorgen: Er wird aufblühen, wenn er die Menschen endlich los ist.

Ihre Laune habe ich damit nicht heruntergezogen. Was Ihren Freundeskreis angeht, so möchte ich Sie auf eine Methode aufmerksam machen, die Lisa Howard, Soziologin an der University of Edinburgh, »Stealth tactics« nennt, Tarntaktiken. In ihrer wissenschaftlichen Studie Breaking climate justice ›silence‹ in everyday life: The environmentalist killjoy, negotiation and relationship risk (2023) schreibt sie über Leute wie Sie, die anderen ständig die schöne Verdrängung verderben. Und über den Trick, den manche environmentalist killjoys, Klimawandel-Spaßverderber, nutzen, um nicht immer auf Abwehr zu treffen: Sie erwähnen positive Dinge, die sie selbst tun – vegetarisch kochen, Fahrrad fahren –, um anderen Denkanstöße zu geben, statt ihnen die Laune zu verderben. Auch Humor werde eingesetzt. Als Beispiel wird jemand an­geführt, der sich »auf scherzhafte Weise« über den regelmäßigen Fleischkonsum eines Freundes lustig macht. Das bringt mög­licherweise – oder sagen wir: relativ sicher – ebenso wenig wie der Ansatz, den Sie so mutig verfolgen, es sorgt aber auf jeden Fall für bessere Stimmung bei gleichzeitiger Wahrung der eigenen Prinzipien.