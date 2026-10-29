Das klingt nach einer doofen Situation. Und großes Kompliment für Ihre lebendige Schilderung. Am besten gefällt mir das Handgemenge, davon hört man in dieser Kolumne eher selten, meistens passiert hier alles in Gedanken. Hier jedoch kam es zu einer Rangelei auf der Rückbank eines fahrenden Autos, das bringt gleich ein ganz anderes Tempo hi­nein. Schade, dass Sie nicht in den Besitz des Handys gelangten. Immerhin hat der Mann das Foto gelöscht! Hoffentlich nicht nur einmal, sondern doppelt, auf dass es wirklich unwiederbringlich von der Welt verschwunden ist.

Und doch gibt es leichte Unklarheiten in Ihrer Geschichte. Zum Beispiel ist mir noch nicht ganz klar, was an der ganzen Sache Sie eigentlich so sehr verärgert hat. Also, dass Sie sich geärgert haben, das wurde klar und ist auch verständlich. Aber hat es Sie mehr geärgert, schlafend fotografiert worden zu sein, also ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis? Oder spielt der Umstand, dass Sie sich auf dem Foto unschön fanden, die größere Rolle? Wäre alles nicht ganz so wild, hätten Sie auf dem betreffenden Schnappschuss das Gesicht nicht unvorteilhaft verzogen? So oder so: Die Sache ist unangenehm.

Sie fragen, ob Sie überreagiert haben. Ich rekapituliere Ihre Reaktion: Aufschrei, Handgemenge, Aufforderung zur sofortigen Löschung, der nachgekommen wurde. Nicht sogleich erteilte Vergebung. Sagen wir, Ihre Reaktion war ungefiltert und direkt. Ehrlich. Sie sind sich treu geblieben und haben auch erreicht, was Sie erreichen wollten. Andere hätten über die ganze Angelegenheit vielleicht geschmunzelt, aber für Sie hat sich diese Sache offenbar wirklich schlimm angefühlt. Sie haben sich verraten und in Ihrer Intimsphäre verletzt gefühlt. Genau so war das für Sie, und dem haben Sie entsprochen. Insofern haben Sie nicht überreagiert. Und jetzt lassen Sie die Geschichte los.