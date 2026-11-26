»Unsere Nachbarin gab uns Großeltern einer drei Monate alten Enkelin kurz vor ihrem Tod mehrere Goldmünzen mit dem Auftrag, diese als Geschenk zum 18. Geburtstag der Enkelin zu übergeben. Jetzt feierte unsere Enkelin ihren 18. Geburtstag, und es stellt sich die Frage, wie wir handeln sollen, denn nach drei Jahren kam ein Schwesterchen auf die Welt. Wir sind uns sicher, dass die Nachbarin, wenn das Schwesterchen schon zu ihren Lebzeiten auf der Welt gewesen wäre, beide Enkel­kinder hälftig bedacht hätte. So sieht es auch die Mutter unserer Enkelkinder. Müssen wir den Auftrag der Schenkerin genauestens befolgen oder dürfen/müssen wir den Auftrag neu interpretieren?« Veronika und Peter S., München

Ob Ihre Nachbarin Ihre erste Enkelin persönlich kannte oder nur aus Ihren Erzählungen, schreiben Sie nicht. Auf jeden Fall wusste sie von ihr und fand aus irgendeinem Grund Gefallen da­ran, ihr zu einem späteren Zeitpunkt ein Geschenk zu machen. Es scheint also eine (zumindest gedankliche) Verbindung zwischen dieser Frau und diesem Kind be­standen zu haben. Daher erschiene es mir übergriffig, wenn Sie sich jetzt über den Willen der Verstorbenen hinwegsetzten, um nach Ihrem eigenen Dafürhalten für Gerechtigkeit zu sorgen.

Denn zu Ihrer zweiten Enkeltochter hatte die Nachbarin ja überhaupt keinen Bezug. Die Lebzeiten der beiden überschnitten sich nicht, man könnte also sagen, um von dieser Frau beschenkt zu werden, ist Ihre zweite Enkeltochter einfach zu spät geboren. Das wäre jedenfalls mein Gefühl, und die deutsche Rechtsprechung würde wohl auch in diese Richtung tendieren, auch wenn hier zu einer finalen Beurteilung offenbar Informationen fehlen (etwa: War es eine Schenkung oder lediglich ein Schenkungsversprechen?).

Ich finde, Sie sollten dem Wunsch der Nachbarin entsprechen. Geschenke von Paten teilt man auch nicht auf verschiedene Kinder auf, und da hat ja manch Patenkind auch mehr Glück als seine Geschwister. Kann allerdings sein, dass ich – selbst Erstgeborene – womöglich parteiisch bin. Es ist nämlich gar nicht so großartig, immer die Älteste zu sein. Man soll als Kind immer teilen, vernünftig sein, Rücksicht nehmen. Hat eigentlich nie einen Vorteil davon.

Vorschlag: Sie könnten an besagtem Geburtstag Ihre nunmehr erwachsene Enkelin ins Vertrauen ziehen, ihr den Fall schildern – und dann sie entscheiden lassen. Vielleicht hat sie so ein großes Herz, dass sie mit ihrer Schwester teilen möchte. Wenn nicht, kann man das, finde ich, auch verstehen. Man kann auch mal Glück haben im Leben. Und einfach besseres Timing.