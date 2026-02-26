W
Lesezeit: 9 Min.
Ein Abdeckstift gehört zu den unverzichtbaren Make-Up-Produkten. Denn er kaschiert Pickelchen, Poren und Augenringe. Eine Visagistin hat elf Concealer aus Drogerie und Parfümerie getestet und erklärt, wie man den richtigen Farbton findet.
Von Jule Ahles
