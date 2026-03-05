Ob Suppen, Saucen, Dips oder Babynahrung: Mit einem Stabmixer lässt sich alles fein pürieren. Ein Profikoch hat für das SZ-Magazin elf Geräte getestet. Während manch bekannte Marke durchfiel, haben einige günstige Mixer den Experten überzeugt.

Von Jule Ahles