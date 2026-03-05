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Lesezeit: 7 Min.
Ob Suppen, Saucen, Dips oder Babynahrung: Mit einem Stabmixer lässt sich alles fein pürieren. Ein Profikoch hat für das SZ-Magazin elf Geräte getestet. Während manch bekannte Marke durchfiel, haben einige günstige Mixer den Experten überzeugt.
Von Jule Ahles
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