Windeleimer, Nachtlicht, Stilltee: Wer ein Kind bekommt, soll plötzlich ganz viel kaufen. Dabei erweisen sich oft andere Helfer als nützlich mit dem Baby. Erfahrene Eltern aus der SZ-Magazin-Redaktion nennen ihre Favoriten – und Flops.

Von der Redaktion des SZ-Magazins