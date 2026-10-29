Gut 3000 Euro geben Eltern im Durchschnitt für die Erstausstattung ihres Babys aus. Natürlich entfällt ein ordentlicher Anteil dieser Summe auf Essenzielles wie Kinderwagen, Schlafsack oder Hygieneartikel. Doch andere Produkte sind verzichtbar. Und von wiederum anderen wussten Sie womöglich gar nicht, wie hilfreich sie sind – bis jetzt! Die frischgebackenen Eltern aus der SZ-Magazin-Redaktion erzählen, was ihnen während der ersten Monate mit Baby wirklich geholfen hat und worauf sie verzichten würden.
Baby-Ausstattung15 Produkte, die das Leben mit Baby wirklich erleichtern – und 15, die man sich sparen kann
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Windeleimer, Nachtlicht, Stilltee: Wer ein Kind bekommt, soll plötzlich ganz viel kaufen. Dabei erweisen sich oft andere Helfer als nützlich mit dem Baby. Erfahrene Eltern aus der SZ-Magazin-Redaktion nennen ihre Favoriten – und Flops.
Von der Redaktion des SZ-Magazins