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Baby-Ausstattung15 Produkte, die das Leben mit Baby wirklich erleichtern – und 15, die man sich sparen kann

Lesezeit: 5 Min.

Was mag das Baby wirklich? Wir haben ein paar Tipps.
Was mag das Baby wirklich? Wir haben ein paar Tipps.
Tobias Nicolai; Tobias Nicolai / Connected Archives/Tobias Nicolai/Connected Archive

Windeleimer, Nachtlicht, Stilltee: Wer ein Kind bekommt, soll plötzlich ganz viel kaufen. Dabei erweisen sich oft andere Helfer als nützlich mit dem Baby. Erfahrene Eltern aus der SZ-Magazin-Redaktion nennen ihre Favoriten – und Flops.

Von der Redaktion des SZ-Magazins

Gut 3000 Euro geben Eltern im Durchschnitt für die Erstausstattung ihres Babys aus. Natürlich entfällt ein ordentlicher Anteil dieser Summe auf Essenzielles wie Kinderwagen, Schlafsack oder Hygieneartikel. Doch andere Produkte sind verzichtbar. Und von wiederum anderen wussten Sie womöglich gar nicht, wie hilfreich sie sind – bis jetzt! Die frischgebackenen Eltern aus der SZ-Magazin-Redaktion erzählen, was ihnen während der ersten Monate mit Baby wirklich geholfen hat und worauf sie verzichten würden.

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