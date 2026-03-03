Christoph Benz ist Zahnarzt, hat an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München Seminare zur Zahnerhaltung unterrichtet und ist der Präsident der Bundeszahnärztekammer.

»Im Internet kursieren zahllose Hausmittel, die angeblich für ein strahlendes Lächeln sorgen sollen. Der Klassiker ist das Backpulver. Das soll Julia Roberts für weiße Zähne empfohlen haben. Es enthält Natron und wirkt abrasiv – eine Schicht des Zahnschmelzes wird abgerieben. Das kann oberflächliche Verfärbungen entfernen, doch schädigt den Zahn. Denn der wird ausgedünnt, der Zahnschmelz bildet sich nicht nach und ist für immer weg.

Die Hausmittel haben immer zwei Strategien: Entweder sie reiben die Zähne wie mit Schleifpapier ab, oder Säure weicht den Zahn auf, dann wird die oberste Schicht weggeputzt. Etwa die Fruchtsäure aus Zitronen, Orangen und Erdbeeren. Auch Bananenschalen oder Kurkumapulver werden oft als Geheimtipp gehandelt.

Die Verfärbungen entstehen aber nicht nur außen. Farbstoffe aus Kaffee, Tee, Rotwein oder Zigaretten können in den Zahnschmelz einziehen. Mit Schleifmitteln kommt man da gar nicht hin. Zudem ist die natürliche Zahnfarbe nie waschbeckenweiß. Wenn Julia Roberts so weiße Zähne hat, dann sicher nicht wegen Natron.

Das Einzige, was Zähne tatsächlich aufhellt, ist Wasserstoffperoxid. Es zerlegt die Farbmoleküle im Zahninneren. Der Wirkstoff kommt bei professionellen Zahnbleachings zum Einsatz, in kontrollierter Konzentration. Er schädigt die Zähne nicht, jedoch kann es das Zahnfleisch verätzen. Bevor man zu einem kosmetischen Bleaching geht, lohnt sich meist eine professionelle Zahnreinigung. Dabei werden die Zähne poliert, das allein hat schon einen Effekt. Denn je glatter die Oberfläche, desto heller wirken die Zähne, weil sie besser Licht spiegeln.«