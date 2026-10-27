Anne-Kristin Barth und Sandra Blackert sind Ernährungswissenschaftlerinnen und arbeiten für den Verband der Getreide-, Mühl- und Stärkenwirtschaft:

»Das Getreidekorn besteht von außen nach innen aus den verschiedenen Randschichten, dem Mehlkörper und dem Getreidekeimling. Für die Mehlherstellung von Weißmehl wird das Korn zunächst in sogenannten Walzenstühlen aufgebrochen und müllerisch geschrotet. Schon dabei entstehen die unterschiedlichen Kategorien: Schrot, Grieß, Dunst und Mehl. In großen Siebschränken werden diese nach ihrer Teilchengröße getrennt. Der in diesen ersten Schrotgängen anfallende Keimling wird abgesiebt. Der Vorgang von Mahlen und Sieben heißt Passage. Bis das ganze Korn verarbeitet ist, braucht es bis zu 20 solcher Passagen. Dabei wird das Korn in seinen verschiedenen Bestandteilen von innen nach außen verarbeitet. So entstehen unterschiedliche Passagenmehle. Am Anfang sind sie sehr hell, weil sie vorwiegend aus dem Mehlkörper bestehen, am Ende sehr dunkel, da hohe Anteile an Schalen enthalten sind. Die Müllerinnen und Müller mischen die unterschiedlichen Passagenmehle, sodass unterschiedliche Typenmehle entstehen, etwa helle Mehltypen wie das Weizenmehl Type 405 oder Dinkelmehl Type 630 – oder dunklere wie das Weizenmehl Type 1050, das mehr Schalenanteile enthält. Möchte der Müller ein Vollkornmehl haben, dann mischt er am Ende alle Bestandteile wieder zusammen oder mahlt gleich das gesamte Korn. Vollkornmehl hat übrigens keine Typenzahl, denn es besteht aus dem ganzen vermahlenen Korn. Es enthält also alle Passagenmehle und zusätzlich den Keimling.

Der bedeutendste Unterschied zwischen Vollkorn- und hellem Mehl liegt im Ballaststoffgehalt. So liefert Weizenmehl Type 405 etwa 5 g Ballaststoffe pro 100 g, während Weizenvollkornmehl auf rund 12 g pro 100 g kommt. Der höhere Gehalt bei Vollkornmehl ist darauf zurückzuführen, dass die ballaststoffreichen Randschichten des Getreidekorns mitvermahlen werden. Darüber hinaus unterscheiden sich Vollkorn- und helle Mehle in ihrem Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen. Diese Nährstoffe befinden sich vor allem im Keimling und in den Randschichten des Getreidekorns, ein Teil ist jedoch auch im Mehlkörper enthalten. Daher liefern auch helle Mehle Vitamine und Mineralstoffe, Vollkornmehle enthalten jedoch in der Regel höhere Mengen.

Ballaststoffe können dazu beitragen, dass Kohlenhydrate langsamer verdaut und aufgenommen werden. Dadurch steigt der Blutzuckerspiegel häufig gleichmäßiger an. Helle Mehle enthalten Ballaststoffe in geringeren Mengen. Vollkornprodukte können im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung zu einer günstigeren Blutzuckerregulation beitragen.

Helle Mehle backen besonders gut. Vollkornmehl braucht mehr Fingerspitzengefühl etwa weil durch den höheren Ballaststoffanteil mehr Wasser benötigt wird oder der Teig etwas anders geführt werden muss.«

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