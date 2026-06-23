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Diplom-Ökotrophologin Antje Gahl ist Ernährungswissenschaftlerin bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) in Bonn.

»Als gesunde Erwachsene sollten wir täglich etwa 1,5 Liter Flüssigkeit über Getränke zu uns nehmen. Bei normalen Temperaturen reicht dieser Richtwert in der Regel aus. Dabei zählt nicht nur Wasser: Auch Tee oder Kaffee tragen zur Flüssigkeitszufuhr bei, sollten Wasser als Grundlage aber nicht vollständig ersetzen. Zusätzlich nimmt der Körper Flüssigkeit über Lebensmittel auf, zum Beispiel über Gurken, Tomaten, Melonen oder Suppen.

Wie viel wir tatsächlich brauchen, hängt von der jeweiligen Situation ab. Bei Hitze, Sport, körperlicher Arbeit sowie bei Fieber, Erbrechen oder Durchfall kann der Bedarf deutlich steigen. An sehr heißen Tagen können daher auch bis zu 3 Liter pro Tag sinnvoll sein.

Am besten trinken wir regelmäßig über den Tag verteilt, damit starker Durst gar nicht erst entsteht. Denn Durst ist bereits ein Zeichen dafür, dass dem Körper Flüssigkeit fehlt. Vor allem bei älteren Menschen lässt das Durstgefühl oft nach. Deshalb ist es wichtig, das Trinken bewusst im Blick zu behalten. Wer dauerhaft zu wenig trinkt, bemerkt das häufig durch Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme oder nachlassende Leistungsfähigkeit.«

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