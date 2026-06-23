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Gruß aus der Küche: Das RezeptWie viel Wasser sollte man trinken?

Je mehr, desto besser?
Je mehr, desto besser? Illustration: Ryan Gillet

Wie viel ist genug und was passiert, wenn ich zu wenig trinke? Eine Expertin klärt auf.

Von Alina Oettinger

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Diplom-Ökotrophologin Antje Gahl ist Ernährungswissenschaftlerin bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) in Bonn.

»Als gesunde Erwachsene sollten wir täglich etwa 1,5 Liter Flüssigkeit über Getränke zu uns nehmen. Bei normalen Temperaturen reicht dieser Richtwert in der Regel aus. Dabei zählt nicht nur Wasser: Auch Tee oder Kaffee tragen zur Flüssigkeitszufuhr bei, sollten Wasser als Grundlage aber nicht vollständig ersetzen. Zusätzlich nimmt der Körper Flüssigkeit über Lebensmittel auf, zum Beispiel über Gurken, Tomaten, Melonen oder Suppen.

Wie viel wir tatsächlich brauchen, hängt von der jeweiligen Situation ab. Bei Hitze, Sport, körperlicher Arbeit sowie bei Fieber, Erbrechen oder Durchfall kann der Bedarf deutlich steigen. An sehr heißen Tagen können daher auch bis zu 3 Liter pro Tag sinnvoll sein.

Am besten trinken wir regelmäßig über den Tag verteilt, damit starker Durst gar nicht erst entsteht. Denn Durst ist bereits ein Zeichen dafür, dass dem Körper Flüssigkeit fehlt. Vor allem bei älteren Menschen lässt das Durstgefühl oft nach. Deshalb ist es wichtig, das Trinken bewusst im Blick zu behalten. Wer dauerhaft zu wenig trinkt, bemerkt das häufig durch Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme oder nachlassende Leistungsfähigkeit.«

Sie möchten noch mehr Texte aus dem »Gruß aus der Küche« lesen? In diesem Buch ist eine ausgewählte Sammlung interessanter Fragen und Antworten rund um Küche, Kochen und Lebensmittel enthalten.

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SZ MagazinTrinken bei Hitze
:»Ich würde ein offenes Glas Wasser nach zwei Stunden schon nicht mehr trinken«

1,5 Liter soll jeder Mensch pro Tag trinken, aber muss es gekauftes Mineralwasser sein oder versorgt Wasser aus der Leitung den Körper genauso gut? Kann Wasser verderben? Und: Wie groß ist die Gefahr von Rückständen der Verpackung oder der Leitung?

SZ PlusVon Rebecca Baden

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