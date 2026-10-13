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Tamara Grob ist zertifizierte Tee-Sommelière und leitet eine Tee-Akademie:

»Teein und Koffein unterscheiden sich in der chemischen Zusammensetzung tatsächlich gar nicht, der Wirkstoff ist ein und derselbe. Dass man trotzdem zwei unterschiedliche Begriffe verwendet, ist historisch gewachsen. Als man Kaffee und Tee erstmals untersuchte, hatte man zwei unterschiedliche Produkte, so ging man nicht davon aus, dass es der gleiche Wirkstoff ist. Die Bezeichnung Teein ist eher umgangssprachlich, eigentlich ist Koffein im Tee. Wir sprechen also von Teein, wenn schlicht Koffein gemeint ist.

Was aber einen Unterschied macht, ist die Freisetzung des Koffeins in der Tasse. In fast allen Fällen ist Kaffee koffeinhaltiger als Tee. Wenn man Kaffee aufbrüht, ist die Konzentration vom Koffein darin relativ hoch, bei Espresso noch höher. Auch beim Tee muss man unterscheiden, da es verschiedene Sorten gibt. Bei einem Schwarztee »Assam Broken« zum Beispiel ist das Teeblatt in kleinere Stücke gebrochen, wodurch sich das Koffein schneller aus dem Blatt lösen kann. Die höhere Koffeinmenge wird von einigen Menschen als schneller in ihrer Wirkung wahrgenommen. Auch die Wassertemperatur spielt eine Rolle, denn je heißer das Wasser ist, desto schneller löst sich das Koffein. Bei einem ganzblättrigen Grüntee hingegen, der mit einer geringeren Wassertemperatur zubereitet wird, ist die Freisetzung des Koffeins langsamer.

Ein weiterer Unterschied zwischen Tee und Kaffee ist der Wirkstoff L-Theanin, dieser kommt nur im Tee vor – und in ein paar wenigen Pilzsorten. L-Theanin kann in Verbindung mit Koffein eine beruhigende Wirkung haben, weshalb wir uns oft, wenn wir eine Tasse Tee trinken, nach einer kurzen Zeit wohlig und entspannt fühlen. Deshalb verspürt man auch nicht denselben Push-Effekt wie nach einem Kaffee.

Trotzdem ist Tee wegen seines Koffeingehalts genauso mit Vorsicht zu genießen, gerade beim Matcha-Tee trinkt man das komplette Blatt, welches vorher gemahlen wurde. Und je mehr Bruchstellen ein Teeblatt hat, desto schneller kann sich das Koffein aus dem Blatt lösen. Matcha kommt zwar immer noch nicht an Kaffee heran, hat aber trotzdem einen relativ hohen Koffeingehalt.

Auch in Matcha-Eis und Matcha-Tiramisu ist oft Koffein enthalten, obwohl man das vielleicht nicht direkt vermuten würde. In dem Fall wird eine Essenz aus dem Tee hergestellt und diese wird dann für das Dessert verwendet. Wer empfindlich auf Koffein reagiert, sollte das bedenken«

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