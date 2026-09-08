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Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Bernhard Uehleke ist Arzt und Forscher mit den Arbeitsschwerpunkten Naturheilkunde und Phytotherapie:

»Bei Magenschmerzen, die mit einer gestörten oder empfindlichen Verdauung einhergehen, ist meistens eine schwer verdauliche Ernährung, Alkohol oder eine Infektion Schuld. Dann möchte man die Verdauung stärken und da hilft Kräutertee auf jeden Fall. Der Klassiker ist Kamille, weil er entzündungshemmend, leicht bakterien- und virenhemmend und auch ein bisschen entkrampfend wirkt. Bei Krämpfen braucht man etwas krampflösendes wie Pfefferminze oder Minze, die mit dem Stoff Menthol die Muskulatur der Magenwand lockern. Den Magen beruhigen kann auch Fenchel oder Melisse. Fenchel wirkt krampflösend und entschäumt den Magen. Melisse wirkt mit ihrem ätherischen Öl einerseits entkrampfend, andererseits desinfizierend und bakterienhemmend, aber auch psychisch etwas entlastend, weil sie Angst und Stress lösen kann.

Wenn ich einen zu vollen Magen habe, will ich den Magen nicht beruhigen, sondern ihn entleeren. Also zum Beispiel bei einem Reizmagen, der nicht richtig arbeitet oder bei einer zu schweren fetthaltigen Mahlzeit, in Verbindung mit Alkohol. Da brauche ich etwas entblähendes, etwas schaumbrechendes. Dabei können auch Melisse, Pfefferminze und Minze helfen. Dann stößt man auf, die Luft geht nach oben und der Magen kann besser arbeiten und die Entleerung voranbringen.

Die Entleerung voranbringen können aber auch Bitterstoffe, denn für den Körper sind sie eine Art Alarmsignal: Bitteres könnte gefährlich sein, ein Gift, das der Körper beschleunigt loswerden muss. Da kann Tee aus Tausendgüldenkraut, Artischocke oder Löwenzahn helfen, weil sie leicht abführend wirken.

Es ist üblich, dass man meistens nur zu einer Pflanze greift. Aber gerade, wenn man nicht weiß, was die genaue Ursache des Magenschmerzes ist, kann es vorteilhaft sein, wenn man mischt. Wenn man etwas mit vier oder mit zehn Kräutern hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein paar davon nutzen, etwas höher. Nach Geschmack können und sollen wir mischen und können uns in der Apotheke beraten lassen oder fertige Teemischungen nehmen, wie zum Beispiel Magen-Darm-Tees oder der sogenannte Vier-Winde-Tee mit Pfefferminze, Anis, Fenchel und Kümmel, der recht gut schmeckt.«

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