Peter Rohrsen ist Kulturhistoriker, IHK-geprüfter Teesommelier und Autor

»Tee ist streng genommen nur der Aufguss aus den koffeinhaltigen Blättern und Knospen einer einzigen Pflanze: des Teestrauchs Camellia sinensis. Das bezieht sich auf weißen, grünen, schwarzen und Oolong-Tee. Roiboos- und Mate-Tees zum Beispiel stammen von anderen Pflanzen ab. Das Wort kam um die Mitte des 18. Jahrhunderts über die niederländischen Nachbarn zu uns. Sie führten als erste Überseehändler den chinesischen »Thee« in Mitteleuropa ein, zunächst als exklusives und sündhaft teures exotisches Luxuselixier, dem wundersame Heilwirkungen nachgesagt wurden.

Von den Damenzirkeln der Königs- und Fürstenhöfe verbreitete sich die Teekultur als vornehme Lebensart in der bürgerlichen Gesellschaft. Bald übertrug man das elegante Modewort »Thee« auch auf andere Aufgussgetränke aus Pflanzen, die man in Europa seit langem kannte wie Kamille, Minze oder Schafgarbe. Besonders im deutschen und englischen Sprachraum ist Tee oder Tea – anders als Kaffee – heute als Alltagsbegriff für ein breites Spektrum unterschiedlichster Getränke verbreitet.

Da er nicht geschützt ist, werden auch neue Industrieprodukte wie »Ice Tea« so genannt. Ein handelsüblicher Eistee enthält meist nur Spuren von Tee-Extrakt, der Rest sind Wasser, Zucker, Fruchtsaft-Extrakte, synthetische Aromen sowie Konservierungs- und Süßungsmittel. Ich sehe es kritisch, dass solche Mixturen als »Tee« mit Milliardenprofiten an Kinder und Jugendliche als Hauptzielgruppe verkauft werden.

Dass Kräuter- und Früchteaufgüsse im Alltag als »Tee« bezeichnet werden, ist dagegen harmlos: Sie enthalten weder Koffein noch Zucker noch synthetische Zusätze, sind – wie echter Tee – eher gesundheitsfördernd. Wenn man genau sein will, kann man auch das französische Wort »Tisane« verwenden, um sie vom klassischen Tee abzugrenzen.«

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